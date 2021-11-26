"Ми готові" – Зеленський про велику війну з Росією

Президент сказав, що Україна готова до будь-якої ескалації. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський під час великого пресмарафону прокоментував заяви про можливе нове вторгнення Росії до України та початок широкомасштабної війни. Він зазначив, що українська сторона готова до будь-якої ескалації.

"Така ймовірність може бути щодня. Але вважаю, що сьогодні йде залякування, одразу з деяких майданчиків засобів масової інформації справді йде залякування, що завтра розпочнеться війна. Ми повністю контролюємо наші кордони та повністю готові до ескалації", – сказав президент.

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Він додав, що щодня стежить за ситуацією та отримує дані не лише від української розвідки, а й від країн-партнерів.

"Ми щодня отримуємо дані від нашої розвідки та від розвідок країн-партнерів. Є технічна допомога, фінансова допомога. Але ми маємо розраховувати на себе. Ми підвищуємо зарплати, ми маємо збільшувати мотивацію для наших військових", – сказав Зеленський.

Загроза вторгнення РФ