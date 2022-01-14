Москва зачекає. До Зеленського їде голова МЗС Німеччини із важливою розмовою

Голова зовнішньополітичного відомства Федеративної Республіки Німеччина Анналена Бербок / Фото: Колаж: Сьогодні
Голова МЗС ФРН Анналена Бербок зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Про це заявив представник німецького зовнішньополітичного відомства Крістофер Бургер, пише Інтерфакс.
Візит планувався певний час з нагоди 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між двома країнами.
Під час зустрічі передбачається обговорити весь комплекс двосторонніх, регіональних та міжнародних питань, насамперед нинішню ескалацію на кордоні з Росією.
"Міністерка Бербок продовжить свої інавгураційні візити. 17 січня вона поїде до Києва, де зустрінеться з міністром закордонних справ Кулебою та президентом Зеленським і після цього Бербок вирушить до Москви", – сказав Бургер, зазначивши, що у Києві Бербок проведе зустріч із співробітниками спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, а також обговорить водневу стратегію України.
За його словами, поїздка проходить у певному політичному контексті, і можливий прогрес переговорів "Нормандської четвірки" також обговорюватиметься на зустрічах.
Водночас, виступаючи у Бресті, Бербок послабила надію на якнайшвидше вирішення проблеми після серії переговорів між Заходом та Росією цього тижня.
Вона нагадала, що переговорів з РФ на Раді Росія-НАТО не було протягом двох років, тому вона вважає, що ніхто сідав за стіл переговорів, очікуючи на рішення протягом кількох годин.
"Для дипломатії в умовах кризи характерне те, що вона вимагає багато завзятості, терпіння та міцних нервів... Ось чому так важливо інтенсивно використовувати різні канали комунікації", – додала вона.
"Нормандські переговори"
- Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що після довгого простою "нормандський формат" знову запрацював і є можливість домовитися з важливих питань щодо Донбасу.
- 11 січня президент Володимир Зеленський до Києва прийняв зовнішньополітичних радників лідерів Франції Еммануеля Бонна та Німеччини Єнса Плетнера, з якими обговорив питання врегулювання конфлікту на Донбасі та майбутню "нормандську зустріч".
- Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявляв, що російська сторона готова домовлятися про деескалацію ситуації на Донбасі, але для цього необхідно виконати вже існуючі домовленості.
- 15 грудня Зеленський заявив у Брюсселі під час брифінгу за підсумками першого дня переговорів на полях саміту "Східного партнерства", що Вашингтону необхідно надати одну з головних ролей на переговорах щодо Донбасу.