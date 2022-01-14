Москва подождет. К Зеленскому едет глава МИД Германии с важным разговором

Глава внешнеполитического ведомства Федеративной Республики Германия Анналена Бербок / Фото: Коллаж: Сегодня
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Об этом заявил представитель германского внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер, пишет Интерфакс.
Визит планировался уже определенное время по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
В ходе встречи предполагается обсудить весь комплекс двусторонних, региональных и международных вопросов, в первую очередь нынешнюю эскалацию на границе с Россией.
"Министр Бербок продолжит свои инаугурационные визиты . 17 января она поедет в Киев, где встретится с министром иностранных дел Кулебой и президентом Зеленским и после этого Бербок отправится в Москву ", – сказал Бургер, отметив, что в Киеве Бербок проведет встречу с сотрудниками специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также обсудит водородную стратегию Украины.
По его словам, поездка проходит в определенном политическом контексте и возможный прогресс переговоров "Нормандской четверки" также будет обсуждаться на встречах.
В то же время, выступая в Бресте, Бербок ослабила надежду на скорейшее решение проблемы после серии переговоров между Западом и Россией на этой неделе.
Она напомнила, что переговоров с Россией на Совете Россия-НАТО не было в течение двух лет, поэтому она не думает, что кто-то садился за стол переговоров, ожидая решения в течение нескольких часов.
"Для дипломатии в условиях кризиса характерно то, что она требует много упорства, терпения и крепких нервов... Вот почему так важно интенсивно использовать разные каналы коммуникации", – добавила она.
"Нормандские переговоры"
- Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что после долгого простоя "нормандский формат" снова заработал и есть вероятность договориться по важным вопросам относительно Донбасса.
- 11 января президент Владимир Зеленский в Киев принял внешнеполитических советников лидеров Франции Эммануэля Бонна и Германии Йенса Плетнера, с которыми обсудил вопросы урегулирования конфликта на Донбассе и будущую "нормандскую встречу".
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что российская сторона готова договариваться о деэскалации ситуации на Донбассе, но для этого необходимо выполнить уже существующие договоренности.
- 15 декабря Зеленский заявил в Брюсселе во время брифинга по итогам первого дня переговоров на полях саммита "Восточного партнерства", что Вашингтону необходимо предоставить одну из главных ролей на переговорах о Донбассе.