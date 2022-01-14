Москва подождет. К Зеленскому едет глава МИД Германии с важным разговором

Глава внешнеполитического ведомства Федеративной Республики Германия Анналена Бербок / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Об этом заявил представитель германского внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер, пишет Интерфакс.

Визит планировался уже определенное время по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

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В ходе встречи предполагается обсудить весь комплекс двусторонних, региональных и международных вопросов, в первую очередь нынешнюю эскалацию на границе с Россией.

"Министр Бербок продолжит свои инаугурационные визиты . 17 января она поедет в Киев, где встретится с министром иностранных дел Кулебой и президентом Зеленским и после этого Бербок отправится в Москву ", – сказал Бургер, отметив, что в Киеве Бербок проведет встречу с сотрудниками специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также обсудит водородную стратегию Украины.

По его словам, поездка проходит в определенном политическом контексте и возможный прогресс переговоров "Нормандской четверки" также будет обсуждаться на встречах.

В то же время, выступая в Бресте, Бербок ослабила надежду на скорейшее решение проблемы после серии переговоров между Западом и Россией на этой неделе.

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Она напомнила, что переговоров с Россией на Совете Россия-НАТО не было в течение двух лет, поэтому она не думает, что кто-то садился за стол переговоров, ожидая решения в течение нескольких часов.

"Для дипломатии в условиях кризиса характерно то, что она требует много упорства, терпения и крепких нервов... Вот почему так важно интенсивно использовать разные каналы коммуникации", – добавила она.

"Нормандские переговоры"