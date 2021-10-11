"Московська держава – це "ДНР" Золотої Орди": Арестович принизив статтю Медведєва

Арестович (проворуч) присоромив Медведєва за висловлювання на адресу України. Колаж "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента, спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович розніс в пух і прах статтю мзаступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва про Україну.

Про це він написав у Facebook.

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За його словами, висловлювання російського чиновника слід розглядати не історично, а психоаналітично.

"Московська держава – це "ДНР" Золотої Орди. Ввібране з історичного дитинства відчуття ханського чобота на шиї і китайського присмаку в роті, фатальним чином позначилося на всій натурі потерпілих, і тепер привид зовнішнього управління вічно присутній в спальнях московських государів", – зазначив він.

Пройшовся він жорстко і по російському гербу.

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"Візантійський орел невідворотно мутував на болотистому московському грунті, і тепер символізує розрив державного розуму, що вічно дивиться в різні боки: одна голова – тупа і фанатична, друга – істерично-рефлективна за Достоєвським", – написав радник Єрмака.

Занурившись в історію Арестович зазначив, що, починаючи з Бориса Годунова, всі московські правителі нелегальні, а багато хто – нелегітимні.

"Зміна державної влади в Москві відбувається в точній відповідності з підручником психоаналізу – в спальні: дружини вбивають царствених мужів руками своїх коханців-офіцерів. Московське царство – абсолютна монархія, обмежена самогубством. Будучи об'єктом без минулого, воно вічно дивиться в нього, а там, куди не глянь – височіє Русь-Україна", – підкреслив він.

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Стаття Медведєва про Україну

У російському виданні "Комерсант" вийшла стаття Медведєва під назвою "Чому не мають сенсу контакти з нинішнім українським керівництвом", в якій він заявляє про безглуздість переговорів з Києвом.

Він заявив, що президент Володимир Зеленський зрадив свою ідентичність і свою російську мову, а з "вивернутою навиворіт людиною" в РФ домовлятися не будуть і, мовляв, Росія чекатиме для переговорів на нове, проросійське керівництво в Україні.

Медведєв також не соромився у виразах. Серед іншого він назвав український закон про корінні народи "покидьковим", "Кримську платформу" – дебільною, що Україна "складає окрему історію", а перші особи України – це люди, які "не мають ніякої стійкої самоідентифікації".

Як ми вже писали, у Зеленського висміяли статтю Медведєва. Радник глави ОПУ Михайло Подоляк поставив на місце експрезидента РФ.

Навіть в Росії "рознесли" Медведєва за слова про Україну. Російський опозиційний політик Леонід Гозман вважає, що це було фантастичним хамством і імперською зарозумілістю.