Монастирський попросив 17 млрд, щоб добудувати "стіну" Яценюка

Міністр хоче закрити кордон від небажаних гостей. Колаж "Сьогодні"

Глава МВС Денис Монастирський попросив Верховну Раду закласти до держбюджету на наступний рік 17 мільярдів гривень на облаштування кордону з Білоруссю та Росією. Про це він сказав під час години запитань до уряду.

За його словами, за ці кошти буде облаштовано ділянку завдовжки 1 тис. 505 км вздовж кордону з Росією та 1 тис. 84 км вздовж кордону з Білоруссю.

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"Фактична на сьогоднішній день робота в інженерному облаштуванні сучасного українського кордону оцінюється і коштуватиме близько 17 мільярдів гривень на тих ділянках, про які я сказав, а саме: на кордоні з Республікою Білорусь та Російською Федерацією... Я звертаюся до вас, шановні колеги , щоб у наступному бюджеті на 2022 рік ви передбачили необхідні кошти для облаштування державного кордону. Саме це є запорукою того, що ми будемо у безпеці", – сказав Монастирський.

Міністр зазначив, що справа не лише у мігрантах, а й у контрабанді, на якій Україна втрачає десятки мільярдів гривень. Тому це буде гарна інвестиція в кордон, якщо виділять 17 мільярдів.

Українська "Стіна" на кордоні з Росією

Вперше в Україні заговорили про проєкт "Стіна" у вересні 2014 року, коли російські окупанти легко подолали державний кордон в Луганській і Донецькій областях. Тоді прем'єр-міністр Арсеній Яценюк пояснив необхідність для України виділення необхідних коштів і запуску такого проєкту.

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Український проєкт "Стіна" передбачає створення повністю контрольованою прикордонної лінії уздовж 1,5 тисячі кілометрів державного кордону Чернігівської, Харківської та Сумської областей з Росією. Це буде два оборонних кордони.

Ось так Україна відгородилася від небажаних гостей

Проєкт передбачає установку сучасних "інтелектуальних" технічних засобів з відеоспостереженням, мультисенсорними і телевізійними камерами. Також уздовж кордону буде обладнано 8 тис. окопів для техніки, два оборонних кордону і близько 4 тис. бліндажів та інші інженерно-будівельні споруди.

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Нещодавно Яценюк заявив, що половина кордону України з Росією без огородження. Він вважає, що гроші на стіну можна було взяти із президентської програми "Велике будівництво".

Також політик говорив, що через п'ять років, як він залишив посаду прем'єр-міністра, заплановане ним облаштування кордону досі не завершено – роботи виконані лише на 50%. Він назвав винних у провалі проекту "Стіна".