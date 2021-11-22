"Мені начхати, що ви думаєте": Лукашенко про розмову із Меркель

Лукашенко впевнений, що Меркель його визнала президентом / Фото Reuters/ Колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на Заході його вважають повноправним президентом, а решта його мало цікавить. Висновок про свою легітимність диктатор зробив на підставі двох телефонних розмов з в.о. канцлера ФРН Ангелою Меркель, які відбулися минулого тижня.

Про це Лукашенко розповів у нещодавньому інтерв'ю британському телеканалу Бі-Бі-Сі.

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"Пан президент"

"Що стосується, як вона (канцлер ФРН – Ред.) до мене зверталася, я, звичайно, можу вам це сказати, вас це не влаштує. Візьміть стенограму у німців і подивіться, як до мене зверталася. Винятково "пане президент". А я до неї звертався "пані канцлер", – зазначив Лукашенко британським журналістам.

Він також уточнив, що його зовсім не турбує, чи вважають його легітимним білоруським лідером на Заході.

"Пан президент у Білорусі – він же пан Лукашенко. Послухайте, мені начхати на те, що в Євросоюзі ви думаєте про президента Білорусі. Мене обирав не Євросоюз. Ви мене не визнаєте чверть століття. Мене обирає білоруський народ", – зазначив Лукашенко.

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