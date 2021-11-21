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Меркель мала дзвонити Путіну, а не Лукашенку – Яценюк

Наталія Магдик Наталія Магдик
21 листопада, 14:26
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Політик вважає, що міграційну кризу нагнітає Росія
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-канцлеру Німеччини Ангелі Меркель треба було дзвонити не самопроголошеному президентові Білорусі Олександру Лукашенку, щоб обговорити міграційну кризу на кордоні, а російському лідеру Володимиру Путіну. Таку думку озвучив прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк, передає прес-служба політика.

Щодо дзвінка канцлера Німеччини Ангели Меркель Лукашенко він наголосив: "Я не підтримую цей крок".

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"З одного боку, це є легітимізація цього незаконно призначеного диктатора. З іншого боку – не туди треба дзвонити. Путіну потрібно дзвонити, він відповідальний за ці речі", – наголосив він.

Арсеній Яценюк наголосив, що важливо не допустити, щоб Путін та Лукашенко "далі використовували нещасних людей у своїх геополітичних цілях".

"Ключове – не дати їм можливості далі розгортати цю так звану "міграційну кризу", а за фактом – спецоперацію російського ФСБ проти Європейського Союзу та України", – сказав він.

Також політик наголосив на важливості уникнути такої ситуації на українському кордоні.

За його словами, якщо "вони прийдуть на український кордон, тут українські правоохоронні органи та українська Держприкордонслужба можуть надходити лише по одному – за законом. "У них немає інших опцій. А закон не дозволяє їм перетнути український кордон", – сказав він.

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Що обговорювали Меркель та Лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко та тимчасово виконуюча обов'язки канцлера ФРН Ангела Меркель провели вже другу телефонну розмову про ситуацію на кордоні цього тижня. Подробиці нової розмови поки що невідомі. Проте, як повідомляє Telegram-канал Пул першого , сторони домовилися про "негайні" переговори за участю представників Білорусі та ЄС, у рамках яких обговорюватиметься бажання біженців потрапити до Німеччини.

Європа розкритикувала переговори

Телефонна розмова Меркель із Лукашенком викликала різку критику як у Німеччині, так і в Естонії та Польщі. Депутат фракції "зелених" та член комітету бундестагу з міжнародних справ Омід Нуріпур назвав ці переговори "жахливим сигналом".

З критикою бесіди Меркель із Лукашенком також виступив голова комісії із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон. За його словами, в.о. канцлера ФРН "тим самим визнала Лукашенка легітимним президентом" Білорусі.

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав умову, за якого він припинить міграційну кризу. Євросоюз має визнати легітимність його влади та зняти санкції.

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