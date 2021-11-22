"Мне наплевать, что вы думаете": Лукашенко о разговоре с Меркель

Лукашенко уверен, что Меркель его признала президентом / Фото Reuters/ Коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на Запада его считают полноправным президентом, а все остальное его мало интересует. Вывод о своей легитимности диктатор сделал на основании двух телефонных разговоров с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель, которые состоялись на прошлой неделе.

Об этом Лукашенко рассказал в недавнем интервью британскому телеканалу Би-Би-Си.

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"Господин президент"

"Что касается, как она (канцлер ФРГ – Ред.) ко мне обращалась, я, конечно, могу вам это сказать, вас это не устроит. Возьмите стенограмму у немцев и посмотрите, как ко мне обращалась. Исключительно "господин президент". А я к ней обращался "госпожа канцлер", – отметил Лукашенко британским журналистам.

Он также уточнил, что его совершенно не волнует, считают ли его легитимным белорусским лидером на Западе.

"Господин президент в Беларуси – он же господин Лукашенко. Послушайте, мне наплевать на то, что в Евросоюзе вы думаете о президенте Беларуси. Меня избирал не Евросоюз. Вы меня не признаете четверть века. Меня избирает белорусский народ", – отметил Лукашенко.

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