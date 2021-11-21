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Меркель должна была звонить Путину, а не Лукашенко – Яценюк

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
21 ноября, 14:26
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Политик считает, что миграционный кризис нагнетает Россия
Яценюк прокомментировал переговоры Меркель с Лукашенко
Яценюк прокомментировал переговоры Меркель с Лукашенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель нужно было звонить не самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко, чтобы обсудить миграционный кризис на границе, а российскому лидеру Владимиру Путину. Такое мнение озвучил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, передает пресс-служба политика.

Относительно звонка канцлера Германии Ангелы Меркель Лукашенко он подчеркнул: "Я не поддерживаю этот шаг".

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"С одной стороны, это легитимизация этого незаконно назначенного диктатора. С другой стороны – не туда надо звонить. Путину нужно звонить, он ответственен за эти вещи", – подчеркнул он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что важно не допустить, чтобы Путин с Лукашенко "далее использовали несчастных людей в своих геополитических целях".

"Ключевое – не дать им возможности дальше разворачивать этот так называемый "миграционный кризис", а по факту – спецоперацию российского ФСБ против Европейского Союза и Украины", – сказал он.

Также политик отметил важность избежать такой ситуации на украинской границе.

По его словам, если "они придут на украинскую границу, здесь украинские правоохранительные органы и украинская Госпогранслужба могут поступать только по одному – по закону. "У них нет других опций. А закон не позволяет им пересечь украинскую границу", – сказал он.

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Что обсуждали Меркель и Лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко и временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель провели уже второй телефонный разговор о ситуации на границе на этой неделе. Подробности нового разговора пока неизвестны. Однако, как сообщает Telegram-канал Пул первого, стороны договорились о "немедленных" переговорах с участием представителей Беларуси и ЕС, в рамках которых будет обсуждаться желание беженцев попасть в Германию.

Европа раскритиковала переговоры

Телефонный разговор Меркель с Лукашенко вызвал резкую критику как в Германии, так и в Эстонии и Польше. Депутат фракции "зеленых" и член комитета бундестага по международным делам Омид Нурипур назвал эти переговоры "ужасным сигналом".

С критикой беседы Меркель с Лукашенко также выступил председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон. По его словам, и.о. канцлера ФРГ "тем самым признала Лукашенко легитимным президентом" Беларуси.

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условие, при котором он прекратит миграционный кризис. Евросоюз должен признать легитимность его власти и снять санкции.

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