Міноборони України: Скупчення військ Росії на нашому кордоні – інформаційна провокація

Міноборони України стежить за пересуванням військ Росії / Колаж "Сьогодні"

Повідомлення американської газети The Washington Post із посиланням на анонімних чиновників про те, що на кордоні України знову концентруються війська Росії, в Україні розцінюють як вдалу інформаційно-психологічну операцію, яку провела Москва.

Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр на програмі "Свобода слова" на телеканал ICTV.

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Спростування

"Головне управління розвідки України станом на сьогодні не фіксує переміщення військ чи якогось нетипового збільшення чи наближення військ на кордоні України. Те, що відбувається, трактується як планові заходи у межах переміщення військ після завершення навчань. І не поодинокі випадки, які ми фіксує – перед якимись міжнародними зустрічами посилюється та чи інша інформація та з'являються інформаційні провокації. Це інформаційно-психологічні операції, які робить Росія і тому нескінченно відбувається поширення інформації, яка не відповідає дійсності. Ми намагаємося вчасно реагувати та її спростовувати", – заявила Ганна Маляр.

Представник військового відомства також повідомила, що до того, як потрапити до преси, подібна інформація мала б з'явитися у керівництва країни, яке б і зробило відповідну заяву.

"Ми продовжуємо спостереження за пересуваннями військ країни-агресора, за кількісними змінами, за накопиченням цих військ, за наближенням до державного кордону, і коли з'являється інформація в пресі чи соціальних медіа, щоб люди не думали, що це вперше вона з'являється. Спочатку вона з'являється у військової розвідки, а потім у військово-політичного керівництва України", – каже Маляр.

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Що відбувається