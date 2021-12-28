МЗС України висунув вимоги щодо Саакашвілі

Є підстави повернути в Україну нашого громадянина Саакашвілі / Колаж "Сьогодні"

Грузинська сторона має дозволити українським лікарям відвідати третього президент Грузії, голову Виконавчого комітету реформ України громадянина України Міхеїла Саакашвілі з метою його обстеження. Також Грузія має повернути нашого громадянина Саакашвілі до України з гуманітарних міркувань для лікування та реабілітації.

Про це йдеться у заяві МЗС України, яка з'явилася у відповідь на нічний інцидент зі спробою відправити Саакашвілі назад до в'язниці.

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Підключилася дипломатія

"Вчорашні намагання перевезти Міхеїла Саакашвілі з військового госпіталю до тюремного закладу вчинені в неналежний спосіб. Адвокати не були поставлені до відома про відповідне рішення пенітенціарної служби Грузії. Стан здоров’я Міхеїла Саакашвілі не дозволяє цього робити. Йому потрібна подальша реабілітація. Закликаємо владу Грузії ставитися до громадянина Україна з повагою і не допускати дій, які несуть загрозу його життю і здоров’ю", – сказано у заяві МЗС України.

У нашому зовнішньополітичному відомстві також зазначили, що вони продовжують працювати над поверненням політика до України з гуманітарних міркувань для лікування та реабілітації. "Необхідність такого кроку є очевидною", – сказано у заяві.

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