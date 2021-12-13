Меркель блокувала продаж Україні зброї – що не отримала наша армія

Україна чекає на американське озброєння / Колаж "Сьогодні"

Збираючись йти з посади канцлера Німеччини Ангела Меркель могла особисто блокувати постачання оборонного озброєння в Україну через НАТО.

Про це написало німецьке видання Bild.

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Тріщина у відносинах

"Учора новий міністр оборони України Олексій Рєзніков звинуватив Німеччину у завданні збитків Україні не лише шляхом будівництва "Північного потоку – 2", а й блокуванням закупівлі систем озброєння для захисту країни. Системи озброєння, за які країна вже заплатила, але досі не отримали під тиском Німеччини. Дослідження BILD підтверджують це. Відповідно, з травня 2021 року Німеччина використовувала механізм усередині НАТО, щоб завадити іншим членам альянсу продавати зброю Україні для її захисту", – сказано у статті.

Згідно з інформацією BILD, вето ФРН не дало поставити на озброєння армії України:

90 протитанкових рушниць Barrett M82 зі США

20 протидронових рушниць EDM4S-UA з Литви.

Україна вже оплатила обидві системи озброєння на початку 2021 року через "Агентство підтримки та закупівель НАТО" (NSPA) та чекала на доставку.

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Ситуація