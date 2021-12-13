Меркель блокировала продажу Украине оружия – что не получила наша армия

Украина ждет американское вооружение / Коллаж "Сегодня"
Уходящая с поста канцлера Германии Ангела Меркель могла лично блокировать поставку оборонительного вооружения в Украину через НАТО.
Об этом написало немецкое издание Bild.
Трещина в отношениях
"Вчера новый министр обороны Украины Алексей Резников обвинил Германию в нанесении ущерба Украине не только путем строительства "Северного потока – 2", но и блокированием закупки систем вооружения для защиты страны. Системы вооружения, за которые страна уже заплатила, но которые до сих пор не получили под давлением Германии. Исследования BILD подтверждают это утверждение. В соответствии с этим с мая 2021 года Германия использовала механизм внутри НАТО, чтобы помешать другим членам альянса продавать оружие Украине для ее защиты", – сказано в статье.
Согласно информации BILD, вето ФРГ не дало поставить на вооружение армии Украины:
- 90 противотанковых ружей Barrett M82 из США
- 20 противодроновых ружей EDM4S-UA из Литвы.
Украина уже оплатила обе системы вооружения в начале 2021 года через "Агентство поддержки и закупок НАТО" (NSPA) и ожидала доставки.
Ситуация
- На днях министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Германия заблокировала поставки вооружения нашей стране, и назвал это очень несправедливым на фоне российской угрозы.
- В ноябре министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказывал, стоит ли ожидать смены такой позиции от Германии после смены канцлера.
- В предыдущем правительстве Германии считали, что конфликт на Донбассе нужно разрешить только политическим путем. Правда, тогда на границах с Украиной не стояли многотысячные войска России.