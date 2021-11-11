"Мене хочуть посадити": що загрожує Леросу за середній палець Зеленському

Лерос відповість за свої дії. Колаж "Сьогодні"

Державне бюро розслідувань вручило підозру позафракційному народному депутату Гео Леросу за те, що він показав середній палець президенту Володимиру Зеленському на засіданні Верховної Ради. Йому світить від штрафу до позбавлення волі.

Про це повідомляє ДБР.

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Сам нардеп спочатку ховався від слідчих у машині, а потім таки отримав підозру. Він вважає, що його хочуть посадити.

"Я наполягатиму на слідчому експерименті: зібрати Верховну Раду і президента, щоб знову повторити жест", – написав він.

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А ось ДБР вважає, що парламентар зловживав своїми повноваженнями народного депутата України під час обговорення кандидатури члена уряду. Слідчі зазначають, що, мовляв, у діях Лероса чітко простежується мета створити власний медійний та політичний образ, підвищити власну медійну впізнаваність, привернути увагу ЗМІ, суспільства та інших політиків до себе.

"Народний обранець, виступаючи з парламентської трибуни, образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави. При цьому він не реагував на зауваження головуючого на засіданні, продовжував такі дії навіть після вимкнення мікрофону за рішенням головуючого. Усвідомлюючи, що промова не буде фіксуватися ЗМІ, показав непристойний жест, демонструючи зневагу до загальноприйнятих норм моралі й соціального оточення", – йдеться у повідомленні.

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Лероса підозрюють у грубому порушенні громадського порядку за мотивами явної неповаги до суспільства (ч. 1 ст. 296 КК України "Хуліганство"). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68 тис. грн) або арешт строком до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.

Середній палець президенту