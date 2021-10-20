Медведчук краще сяде, ніж засмутить Путіна: Гордон вказав на помилку Зеленського

Зеленський помилився з ідеєю про обмін Медведчука. Колаж "Сьогодні"

Журналіст Дмитро Гордон розкритикував заяву президента Володимира Зеленського про можливий обмін нардепа Віктора Медведчука в Росію, якщо у того виявлять російське громадянство, оскільки кум Путіна не буде відмовлятися від українського паспорта або збігати в Москву.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.

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"Це помилка президента навіть пропонувати Медведчуку такий хід", – сказав він.

Журналіст назвав Медведчука розумним ворогом і нагадав, що він ще й сильний юрист з армією адвокатів.

"Коли його повели до суду і була реальна загроза того, що він сяде, звичайно, була спокуса втекти до Росії. Але, за чутками агентури, Путін передав йому через людей, що якщо він втече, то для Путіна більше не буде представляти інтересу. Краще нехай сідає і тоді буде допомагати. Тому, звичайно, Медведчук не буде нікуди тікати – буде боротися. Якщо треба буде – піде в тюрму, з ним там нічого поганого не станеться і буде сидіти комфортно. Цінність його як політика буде тільки рости. Він просто умив президента, сказавши: "Я громадянин України, мені не треба ніяке інше громадянство". Це хід політика. Тому не буде він брати російське громадянство і не буде виходити з українського", – сказав Гордон.

При цьому він вважає, що Медведчуку плювати на Україну і кум Путіна більше відчуває себе росіянином.

"Він буде показувати Путіну: "Я боєць. Дивись, я не підведу". А те, що Медведчука не посадили – це не його заслуга або Путіна, це недоробка тих, хто думав посадити", – резюмував журналіст.

Що інкримінують Медведчуку

Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді, порушенні законів і звичаїв війни, спонсоруванні бойовиків ОРДЛО і махінаціях з вугіллям. Йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень:

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замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили у змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);

передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (2020 року Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);

антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ);

спонсорування тероризму через один з українських банків з дозволу вищих посадових осіб країни.

20 серпня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що розслідування щодо Медведчука завершено – йде підготовка до розгляду справи у суді по суті.

Але 8 жовтня куму Путіна повідомили про нову підозру і 12 жовтня навіть намагалися змінити йому запобіжний захід з домашнього арешту на СІЗО з можливістю застави в мільярд гривень. Але суд залишив його під домашнім арештом до 7 грудня.