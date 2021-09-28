Маркер розколу – хто і за що хейтить Усика в Україні

Хейтер винесли вердикт: "Усик - не справжній патріот". Фото: колаж "Сьогодні"

Українець Олександр Усик переміг британського боксера Ентоні Джошуа і став чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBО. Поки шанувальники боксу захоплювалися красою поєдинку, в соцмережах розгорівся скандал. Користувачі українського сегменту розділилися на два табори:

ті, хто вважають Усика героєм і патріотом;

ті, хто критикують спортсмена і називає його чи не зрадником Батьківщини.

Сайт "Сегодня" з'ясував, чим незадоволені хейтери і чому не всі українці пишаються заслугами чемпіона.

Поздоровлення і образи

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Третій день ім'я Олександра Усика рясніє в заголовках світових ЗМІ, а самого спортсмена засипають привітаннями зірки спорту, актори, музиканти і політики. Однак не всі українці пишаються досягненням співвітчизника. У соцмережах можна знайти масу негативних коментарів і навіть образ нового чемпіона світу. Активісти, політики і представники медіа пригадують Усіку його висловлювання і дії, що викликали раніше неоднозначну реакцію суспільства.

Не всі українці пишаються досягненням Усика / Фото: Facebook

У чому звинувачують Усика

У 2016 році хвилю обурення викликали слова боксера про те, що "Крим – це Крим". Таким чином боксер ухилився від прямої відповіді на питання, чи є півострів українським; 23 лютого того ж року Усик привітав чоловіків із Днем захисника вітчизни, який в Україні не відзначають і був розкритикований націоналістами; Олександру Усику згадують поєдинок із російським боксером Муратом Гассієвим у Москві в 2018 році. Навіть перемога Усика і український прапор в столиці РФ не стали переконливим контраргументом для хейтерів; Незрозумілий критикам і мотив Усика відмовитися від звання "Герой України" в тому ж році. Нагороду пропонував боксерові прем'єр-міністр Володимир Гройсман. "Для свого народу я і так є героєм, так що мені не потрібні зірки", – заявив тоді боксер, запропонувавши вручити нагороди лікарям і вчителям; Усика лають за зйомки в 2020 році в російському фільмі "Здрастуй, брат! Христос Воскрес" і висловлювання українця про те, що він не припинить дружити з російськими спортсменами, незважаючи на війну на Донбасі й анексію Криму. А в базі сайту "Миротворець" Усик разом із Ломаченком вже давно значаться як "учасники антиукраїнських пропагандистських заходах Росії".

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Особисте життя Усика – теж під ударом. Хейтерам цікаво все: якою мовою спілкується в побуті? До якої церкви ходить спортсмен? Все це – черговий привід для критики і хайпу в соцмережах.

Цих фактів виявилося досить, щоб Хейтер винесли вердикт: "Усик – не справжній патріот". І навіть категорична відмова Олександра від громадянства і контрактів північного сусіда не переконав особливо затятих супротивників.

Хто не радий перемозі Усика

Одним із затятих критиків Усика є підозрюваний в умисному вбивстві активіст Сергій Стерненко .

"Дуже потішаються перемогою Усика. Тепер чемпіон світу як суперважковаговик зможе цього самого світу розповісти, що у нас немає війни, росіяни наші брати, а Крим божий", – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Сергій Стерненко: "Тішусь перемогою Усика" / Фото: Facebook

Стерненко також опублікував фотографію першого тренера Олександра Усика Сергія Лапіна, на футболці якого зображений президент Росії і напис: "Кожен удар за Путіна".

"Усик і зараз з ним спілкується, а його сина взяв в свою команду", – додав активіст.

Колишній депутат від партії "Свобода" Ігор Мірошниченко заявив, що його абсолютно не хвилювало, як проходив бій співвітчизника, оскільки "справжнім українцям не вистачає усвідомлення елементарних речей про гібридну агресію ворога".

Ігоря Мірошниченка не хвилював бій Усика / Фото: Facebook

"Коли Усик привезе свої чемпіонські пояси в Лавру московському попу Онуфрію і скаже про один народ, не забудьте видалити свої вихваляння. Коротка пам'ять – одна з причин наших поразок Московії", – написав він у Facebook.

Ще один колишній нардеп Євген Рибчинський спочатку розкритикував Усика, однак після перемоги все ж привітав, але уточнив, що він не його герой. Але потім Рибчинський, ймовірно, передумав і приховав зі своєї сторінки в Facebook пост, відкликавши привітання.

Євген Рибчинський: "Усик – не мій герой" / Фото: Facebook

Журналіст і блогер Богдан Буткевич заявив, що шкодує про перемогу Усика, яка, за його словами, принесе Україні "величезну шкоду".

"На жаль, виграв Усик. Це "троянський кінь". Адже вже завтра Усик почне ватяну ретрансляцію. Прикриваючись своєю спортивною, справді визначною, перемогою. І українським прапором. І статусом чемпіона. Вперше, коли я не радію перемозі боксера з українським паспортом", – написав він у своєму Facebook.

На думку Буткевича, "вже завтра вороги використовують перемогу Усика проти України", а патріотизм Усика – це виключно прапор і гопак.

"І пох на те, з яким прапором він виходив, в яких трусах і під яку пісню. Важливим є те, що він несе собою в цілому. А це – Малоросія. У його голові – православ'я і дружба з Рашкою", – заявив Буткевич.

Богдан Буткевич: "Вперше я не радію перемозі боксера з українським паспортом" / Фото: Facebook

Він також закликав активних українців не дозволити перетворити країну в Малоросію, символом якої, за його словами, є український чемпіон.

Ще один Хейтер Усика, телеведуча "5-го каналу" Яніна Соколова висловилася про Усик, але вже з меншим негативом.

"Єдиний випадок, коли я вболіваю за Усика і забуваю про всю ху*ню, яку він ніс раніше, це коли він виходить на ринг і надягає шорти з прапором України", – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Режисер Олег Сенцов запропонував "перевиховати" боксера і задався питанням, яку стратегію обере держава і суспільство.

"Ми відштовхуємо Усика за поребрик чи намагаємося працювати з його свідомістю і перетягувати на свою сторону? Мені, як і будь-якого патріоту України, неможливо погодитися з тією ахінеєю, яку регулярно несе Усик, коли він відкриває рот. Його невизначена позиція про Крим і путінсько-пропагандистські штампи, з яких складається свідомість цього боксера, прямо протилежні моїм", – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Олег Сенцов: "Позиція Усика – протилежна моїй" / Фото: Facebook

Критика "українського П'ємонту"

Політолог Сергій Биков зазначає, що в Україні критикують Усика набагато менше, ніж тих, хто ним захоплюється.

"Критика йде в основному від прихильників "українського П'ємонту" (націоналістів Львова і Галичини). Незадоволені Усиком – це 5-8% від усіх українців", – говорить "Сегодня" Биков.

Політолог упевнений, що Усика намагаються представити "неправильним українцем", проте еталона "правильного" громадянина України, як такого, не існує.

Сергій Биков: "Еталону "справжнього" українця не існує" / Фото: Facebook

"Ми живемо в багатонаціональній культурному суспільстві. На Донбасі воюють українці, багато з яких говорять російською мовою, хтось угорською. Але всі вони захищають батьківщину від ворога. Люди в Україні працюють і платять податки, приносять користь державі і не всі при цьому розмахують українським прапором. Що стосується Усика – абсолютно все одно, якою мовою він говорить і якому Богу молиться, якщо після його перемог весь світ бачить український прапор і чує український гімн", – говорить Биков.

Хейтери праві по-своєму

Погляди на діяльність Усика різняться, насамперед, залежно від політичних симпатій. Про це "Сегодня" говорить політолог Володимир Воля.

"Одні ставляться до нього позитивно, інші нейтрально, критикують же ті, хто не згоден із, на їхню думку, проросійськими висловлюваннями боксера. Негативне ставлення до спортсмена – їхня позиція, і вона має право на існування. Однак, як би до Усіку не ставилися, його спортивні досягнення однозначно додають популярності і позитивного іміджу України в світі", – підкреслив експерт.

Володимир Воля: "Досягнення Усика покращують імідж України" / Фото: Facebook

Давить жаба, а похвалитися нічим

Відносно хейтерів Усика різко висловився український боксер, екс-чемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик.

"Не всі в Україні підтримували Усика? Не знаю, хто його не підтримував. Думаю, його підтримували всі адекватні українці. В нашій країні дуже багато людей, яких просто давить жаба. Думаю, це пов'язано з цим", – заявив спортсмен в інтерв'ю виданню Tribuna.

Гвоздик також здивувався критиці деяких українців.

"Крім спортсменів, і Олександра зокрема, хто ще прославляє нашу країну? Нам похвалитися більше нічим. Які ще події нас прославляють? Все інше приносить нам якраз зворотний ефект", – підкреслив колишній чемпіон світу.

Олександр Гвоздик: "Крім Усика хто ще прославляє Україну?". Фото: instagram.com/alex_gvozdyk

Розкол допоможе Путіну

Політолог Максим Ялі вважає, що перемога Усика стала маркером розколу українського суспільства.

"Неймовірна і яскрава перемога Олександра Усика ще раз продемонструвала, наскільки наше суспільство є розколотим на 8-му році війни. Традиційно коментатори в Facebook розділилися на два табори: одні щиро радіють і радіють, інші – пишуть пости ненависті на адресу українського чемпіона, ім'я якого зараз на вустах у всьому світі", – написав він у соцмережі.

Політолог зазначив, що поки в Україні Усика критикують за віру, мову і політичні погляди, у всьому світі тисячі людей відчувають почуття глибокої поваги до Усику та Україні.

"Всі вони слухали український гімн і бачили прапор України на плечах Усика. А хто-небудь, напевно, побачив напис "Сімферополь" і "Україна" на його рукавичках", – підкреслив політолог.

Ялі також звернув увагу, що наші спортсмени всі 30 років Незалежності роблять для позитивного PR України в світі набагато більше, ніж всі політики разом узяті.

"Хто хоч раз був за кордоном у дев'яностих і початку 2000-х, зрозуміють. Єдині асоціації з Україною – Бубка, Шевченко, брати Клички. Усик міг би отримати мільйони доларів від російських за зміну громадянства. Там уміють, на відміну від нас, цінувати своїх чемпіонів і усвідомлюють, яку користь країні вони приносять. А ми найкраще вміємо обс*рать своїх", – додав він.

Максим Ялі: "Тисячі людей слухали український гімн і бачили прапор України на плечах Усика" / Фото: Facebook

На думку політолога, таким розколом в Україні обов'язково скористається Росія

"Якщо якась частина суспільства, явно менша, хоче, щоб всі інші стали, як вони, то вони повинні розуміти, що в такому разі не тільки Крим і ОРДЛО ми не повернемо, але і треба бути готовим до того, що кордони України ще не раз будуть переписані на картах. Чого Путін і домагається. А ви просто корисні ідіоти для нього. Які допомагають йому кожного дня", – підсумував експерт.

Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що в Москві намагаються привласнити чужу славу, заявляючи, що Усик – росіянин.

Також ми інформували, що Олександр Усик хотів би провести реванш з Ентоні Джошуа на НСК "Олімпійський" в Києві.

Однак, за словами Олександра, для нього це не принципово. "Хоч у космосі", – говорить українець.

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