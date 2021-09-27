"Усик – наш!" – навіщо в Росії намагаються вкрасти перемогу України

Заяви про "росіянина Усика" – ідеологія Путіна й інформаційна атака, кажуть експерти

Заяви в стилі «Усик - росіянин» - той випадок, коли Москва видає бажане за дійсне. Фото: колаж "Сьогодні"

Український боксер Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа і став чемпіоном світув суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBО. І поки весь світ захоплюється досягненням українця, у Москві намагаються привласнити чужу славу, заявляючи, що Усик – росіянин. До слова, це не перша спроба викрадення Росією української історії. Раніше Володимир Путін заявляв, що королева Франції Анна Ярославна, дочка київського князя Ярослава Мудрого, прабабуся майже 30 французьких королів – "росіянка", а уродженець Полтавщини письменник Микола Гоголь є "патріотом Росії". Сайт "Сьогодні" з'ясував, що стоїть за безглуздими заявами і чому Росія намагається претендувати на чергову перемогу України.

Усик – чемпіон

Другий день фотографії Олександра Усика публікують на головних сторінках світових газет і журналів, інтернет-ЗМІ рясніють заголовками з ім'ям українського боксера, а відео бою транслюють всі провідні телеканали. Тим часом в Росії почали публікувати заяви про те, що Олександр Усик – росіянин, і перемога боксера, відповідно, перемога Росії.

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Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

"Справжній російський мужик"

Зокрема, про це заявив російський політолог, колишній депутат Держдуми РФ і довірена особа президента Росії Володимира Путіна Сергій Марков.

"Ось такий Олександр Усик. Справжній російський мужик, який перемагає. Первісна сила в російському мужику перемагає", – заявив він на своїй сторінці в Facebook.

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Він також опублікував фото Усика, зазначивши, що воно йому нагадує не бокс, а Курську битву.

Фото Усика нагадує Маркову не бокс, а Курську битву / Фото: Facebook

"Ось так там наші перемогли. І козаків, які боролися за Русь і віру православну", – зазначив Марков.

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Оточення Кремля також апелює до релігії, коли намагається нав'язати думку про "російського Усика". Про це "Сьогодні" говорить глава Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков. Експерт зазначає, що спортивні перемоги – найдешевший з ефективних методів пропаганди.

"На спортивних досягненнях і героїзмі держави будують політичну комунікацію. А наявність чемпіонів – престиж країни. Природно, росіяни намагаються представити Усика російським спортсменом", – пояснює "Сьогодні" політконсультант.

Бог і прапор

Російський політолог Марков підкреслив, що Усик перед боєм відвідав у Лондоні церкву Успіння Богоматері і Всіх Святих Московського патріархату.

"Усик складає вірші про Бога. Тільки перед Богом готовий змиритися російський мужик – переможець", – написав він.

Сергій Марков: "Тільки перед Богом готовий змиритися російський мужик – переможець" / Фото: Facebook

Російському колезі заперечив політолог Биков.

"В Україні немає Російської православної церкви. Є Українська православна церква, в яку ходить Усик. Те, що він відвідує церкву Московського патріархату, не має жодного значення. Усик виступає під українським прапором, і після його перемог весь світ чує гімн України", – зазначає експерт.

Русь і Крим

Водночас заяви про те, що Усик – російський спортсмен, почали масово поширюватися в соцмережах.

"Усик – росіянин", – пише житель міста Орел Сергій Кисельов і на доказ своїх слів публікує фотографію футболки з написом "Русь православна", схожу на ту, яка була на Усику під час вручення чемпіонських поясів. Правда, на футболці українського боксера такого напису не було.

На думку політолога Бикова, найменування Русь Росія вкрала і використовує як свою власність, попри те, що має до Русі опосередкований стосунок.

Щоб переконати в своїй позиції про те, що Усик – росіянин, Кисельов додав фото боксерської рукавички українця з написом – Сімферополь.

Однак Кисельов не показав фото другої рукавички, на якій було написано: Україна.

"Усик – росіянин з Криму", – пояснює Кисельов, мабуть, забувши, що Крим – це Україна, а захоплення півострова Росією засуджує вся світова спільнота.

"Саша Усик – російський чемпіон! Повний захват!" – додав адвокат з Твері Герман Михайловський.

"Усик – український спортсмен, родом з українського Криму. З українського Сімферополя. Про це він неодноразово заявляв", – дає здачі Биков.

Сергій Биков: "Усик – український спортсмен, родом з українського Криму" / Фото: Facebook

Свій серед чужих

До заяв росіян приєдналися і жителі "Л/ДНР".

"Переміг православний російський хлопець Усик, а не англосакс. Православний. Росіянин. Наш", – написала жителька Луганська Марина Маркова.

З нею погоджується співробітник т. зв. Громадської палати "ЛНР" Олександр Проценко.

"Такого, як Усик, навіть як ворога, і то було б за що поважати. Тому приємно, коли такі люди однозначно не твої вороги і певне не такі, як твої вороги. А Усик нам більше ніж просто не ворог. Він, власне кажучи, наш свій серед їх чужих", – написав він.

На думку політологів, багато жителів ОРДЛО живуть у паралельній реальності, очевидно, намагаючись пишатися героєм, який до штучно створених псевдореспублік стосунку не має. Адже він народився в українському Криму і живе в Києві, виступає під прапором України.

"Люди, які таке пишуть, трапляються рідко. На подив, багато хто з них – оточення Кремля. Вигляд це має, м'яко кажучи, убогий. Адже навіть самі росіяни дивуються", – говорить Биков.

Ідеологія Путіна і розкол

Глава Українського інституту політики Руслан Бортник зазначає: масові повідомлення про "російського Усика" є продовженням ідеології Путіна про те, що в Україні живуть росіяни і "Україна і Росія – один народ". Він також вважає активність у соцмережах інформаційною атакою з метою спровокувати українських радикалів і посилити розкол в українському суспільстві.

"Курс на посилення кризи українського суспільства. Ці вкиди, за задумом Кремля, мають викликати в українських правих ефект собаки Павлова, змусивши їх знову розхитувати ситуацію на ґрунті націоналізму", – каже "Сьогодні" Бортник.

Гра з розрахунком

Політолог додає, якщо атаки радикалів на Усика посиляться і змусять спортсмена покинути Україну, то Росія одразу ж запропонує йому громадянство і отримає зірку світового боксу, якої у неї сьогодні немає.

"Це технологічна гра з розрахунком", – пояснює Бортник.

Руслан Бортник: "Це технологічна гра з розрахунком" / Фото: Facebook

Сергій Биков упевнений: розрахунок на те, що Усик переїде жити в Росію і буде виступати під російським прапором, навряд чи здійсненний.

"Хто б що не говорив, Усик – справжній патріот, який своїми перемогами прославляє Україну. Упевнений, Росія може тільки мріяти про такого спортсмена. Заяви в стилі "Усик – росіянин" – той випадок, коли видають бажане за дійсне", – підсумував політолог.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Олександр Усик хотів би провести реванш з Ентоні Джошуа на НСК "Олімпійський" у Києві.

Однак, за словами Олександра, для нього це не принципово. "Хоч у космосі", – каже українець.

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