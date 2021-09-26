"Саня, дякую. 12-й раунд можна дивитися вічно": реакція політиків на перемогу Усика

Більш технічного боксера останнє десятиліття в світі не було, а такий бокс у важкій вазі не бачили з часів Тайсона

Політики в захваті від виступу земляка в Лондоні. Колаж "Сьогодні"

Український боксер-суперважковаговик Олександр Усик зробив сенсацію, перемігши в бою за чотири пояси англійця Ентоні Джошуа, і став чемпіоном світу. Це стало великою подією для України. Ми зібрали добірку реакцій наших політиків.

Президент Володимир Зеленський

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"Україна повертає своє. Чемпіонські титули WBA, IBF, IBO, а також WBO – знову, як це і повинно бути, належать українцю. Саня, дякую! Всі ми не спали, всі ми не сумнівалися, всі ми не стримували емоцій. Важка, але тому ще цінніша перемога. Браво, чемпіон".

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко

"Вітаю. В дуже непростому, нервовому і важливому бою Олександр Усик здолав Ентоні Джошуа і переміг в Лондоні. Букмекери, як відомо, ставили на Джошуа. Але ми вірили в нашу перемогу. Наша віра сильніша за будь-які коефіцієнти й ставки. Найпрестижніші чемпіонські пояси знову в нас. Україна – найсильніша в світі. Закінчення 12-го раунду можна дивитися вічно. Це було круто. Як ніколи нам сьогодні потрібні такі перемоги. Як ніколи ми маємо бути сильними".

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Мер Києва Віталій Кличко

"Це був найскладніший поєдинок в кар'єрі Олександра. І він вирвав перемогу в останніх раундах, повернувши пояси в Україну", – написав Кличко і показав спільне фото.

Усик, Андрій Шевченко (в чорній кофті) і Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

"Слуга народу" Олександр Качура

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"Усик сенсаційно переміг Джошуа. Він впевнено виграв 12-раундовий поєдинок. Олександр забрав три з чотирьох поясів у суперважкій вазі. До цього він виграв всі 4 пояси в першій важкій вазі, таким чином вписавши своє ім'я в історію світового боксу. Пишаємося нашим чемпіоном".

"Слуга народу" Михайло Радуцький

"Переможний український прапор сьогодні на головних сторінках провідних медіа планети. Це перемога всієї нашої країни. Але найголовніше, що у нашої молоді є новий герой. Саме такі великі перемоги, саме такі визначні постаті демонструють молодим українцям, що спорт – це шлях успіху і слави".

Позафракційний нардеп Євген Шевченко

"Сашу Усика з перемогою над Джошуа, і бажаю йому перемогти Віталія Кличка. Майданівського мера Києва Кличка – пора відправити в нокаут. Нічого особистого, просто київські пробки дістали".

"Слуга народу" Дмитро Соломчук

"Найбільш енергійного, найбільш технічного боксера останнє десятиліття в світі не було. І він наш – українець Олександр Усик, хлопець з нашого Криму".

"Слуга народу" Данило Гетманцев

"Олександр Усик – не просто чемпіон, хоча цього одного досить, щоб увійти в історію. Олександр Усик – особистість, що не змінює принципам, які не прогинається під кон'юнктуру. Він має волю і силу бути самим собою і тим самим перемагає не тільки на рингу, він перемагає сіру юрбу всіх своїх хейтерів разом узятих. І кожна його перемога – це перемога не тільки в спорті, це перемога нас усіх, всього народу, честь якого Усик відстоює і стверджує".

"Слуга народу" Максим Бужанський

"Скромно нагадаю, що бюджет "Суспільного телебачення" дозволяє на місяць орендувати Джошуа вести уроки фізкультури в будь-який тернопільській школі. Але не склалося навіть з трансляцією бою. Цікаво, чи знайдуться ентузіасти, які подивляться, що транслював канал вчора. Просто цікаво, що ж там визнали суспільно важливим".

Екс-депутат Верховної Ради і колишній глава Харківської області Михайло Добкін

"Я такого боксу у важкій вазі не бачив з часів молодого Тайсона. Сьогодні була найвища майстерність в рингу від двох великих спортсменів. Але наш Усик був краще і заслужено переміг".

Бій Усика з Джошуа став історичним

До цього бою Усик став абсолютним чемпіоном світу (зібрав всі основні пояса) у важкій вазі (до 91 кг), після чого перейшов в "королівський" дивізіон – суперважку вагу.

Після перемоги над Джошуа Усик став третім в історії боксером, який спочатку завоював чемпіонський титул у важкій вазі, а після цього – в суперважкій.

Тепер, щоб стати абсолютним чемпіоном у цій категорії, йому потрібен ще один пояс за версією WBC, яким зараз володіє Тайсон Ф'юрі.

Відзначимо, що за контрактом між Усиком і Джошуа повинен відбутися реванш. Український чемпіон вже заявив, що хотів би провести цей бій у Києві – це була б перша боксерська подія такого масштабу в нашій країні.