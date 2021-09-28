Маркер раскола – кто и за что хейтит Усика в Украине

Хейтеры вынесли вердикт: "Усик – не настоящий патриот". Фото: коллаж "Сегодня"
Украинец Александр Усик победил британского боксера Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBО. Пока поклонники бокса восхищались красотой поединка, в соцсетях разгорелся скандал. Пользователи украинского сегмента разделились на два лагеря:
- те, кто считают Усика героем и патриотом;
- те, кто критикуют спортсмена и называет его едва ли не предателем Родины.
Сайт "Сегодня" выяснил, чем недовольны хейтеры и почему не все украинцы гордятся заслугами чемпиона.
Поздравления и оскорбления
Третий день имя Александра Усика пестрит в заголовках мировых СМИ, а самого спортсмена засыпают поздравлениями звезды спорта, актеры, музыканты и политики. Однако не все украинцы гордятся достижением соотечественника. В соцсетях можно найти массу негативных комментариев и даже оскорблений нового чемпиона мира. Активисты, политики и представители медиа припоминают Усику его высказывания и действия, вызывавшие ранее неоднозначную реакцию общества.
В чем обвиняют Усика
- В 2016 году бурю возмущения вызвали слова боксера о том, что "Крым – это Крым". Таким образом боксер уклонился от прямого ответа на вопрос, является ли полуостров украинским.
- 23 февраля того же года Усик поздравил мужчин с Днем защитника отечества, который в Украине не отмечают и был раскритикован националистами.
- Александру Усику вспоминают поединок с российским боксером Муратом Гассиевым в Москве в 2018 году. Даже победа Усика и украинский флаг в столице РФ не стали убедительным контраргументом для хейтеров.
- Непонятен критикам и мотив Усика отказаться от звания "Герой Украины" в том же году. Награду предлагал боксеру премьер-министр Владимир Гройсман. "Для своего народа я и так являюсь героем, так что мне не нужны звезды", – заявил тогда боксер, предложив вручить награды врачам и учителям.
- Усика ругают за съемки в 2020 году в российском фильме "Здравствуй, брат! Христос Воскрес" и высказывания украинца о том, что он не прекратит дружить с российскими спортсменами, несмотря на войну на Донбассе и аннексию Крыма. А в базе сайта "Миротворец" Усик вместе с Ломаченко уже давно числятся как "участники антиукраинских пропагандистских мероприятиях России".
Личная жизнь Усика – тоже под ударом. Хейтерам интересно все: на каком языке общается в быту? В какую церковь ходит спортсмен? Все это – очередной повод для критики и хайпа в соцсетях.
Этих фактов оказалось достаточно, чтобы хейтеры вынесли вердикт: "Усик – не настоящий патриот". И даже категорический отказ Александра от гражданства и контрактов северного соседа не убедил особо ярых противников.
Кто не рад победе Усика
Одним из ярых критиков Усика является подозреваемый в умышленном убийстве активист Сергей Стерненко.
"Очень потешаюсь победой Усика. Теперь чемпион мира как супертяж сможет этому самому миру рассказать, что у нас нет войны, россияне наши братья, а Крым божий", – написал он на своей странице в Facebook.
Стерненко также опубликовал фотографию первого тренера Александра Усика Сергея Лапина, на футболке которого изображен президент России и надпись: "Каждый удар за Путина".
"Усик и сейчас с ним общается, а его сына взял в свою команду", – добавил активист.
Бывший депутат от партии "Свобода" Игорь Мирошниченко заявил, что его совершенно не волновало, как проходил бой соотечественника, поскольку "настоящим украинцам не хватает осознания элементарных вещей о гибридной агрессии врага".
"Когда Усик привезет свои чемпионские пояса в Лавру московскому попу Онуфрию и скажет про один народ, не забудьте удалить свои восхваления. Короткая память – одна из причин наших поражений московии", – написал он в Facebook.
Еще один бывший нардеп Евгений Рыбчинский сначала раскритиковал Усика, однако после победы все же поздравил, но уточнил, что он не его герой. Но потом, Рыбчинский, вероятно, передумал и скрыл со своей страницы в Facebook пост, отозвав поздравления.
Журналист и блогер Богдан Буткевич заявил, что сожалеет о победе Усика, которая, по его словам, принесет Украине "огромный вред".
"К сожалению, выиграл Усик. Это "троянский конь". Ведь уже завтра Усик начнет ватную ретрансляцию. Прикрываясь своей спортивной, действительно выдающейся, победой. И украинским флагом. И статусом чемпиона. Впервые, когда я не радуюсь победе боксера с украинским паспортом", – написал он в своем Facebook.
По мнению Буткевича, "уже завтра враги используют победу Усика против Украины", а патриотизм Усика – это исключительно флаг и гопак.
"И пох на то, с каким флагом он выходил, в каких трусах и под какую песню. Важно то, что он несет собой в целом. А это – Малороссия. В его голове – православие и дружба с Рашкой", – заявил Буткевич.
Он также призвал активных украинцев, не позволить превратить страну в Малороссию, символом которой, по его словам, является украинский чемпион.
Еще один хейтер Усика, телеведущая "5 канала" Янина Соколова высказалась об Усике, но уже с меньшим негативом.
"Единственный случай, когда я болею за Усика и забываю про всю ху*ню, которую он нес ранее, это когда он выходит на ринг и надевает шорты с флагом Украины", – написала она на своей странице в Facebook.
Режиссер Олег Сенцов предложил "перевоспитать" боксера и задался вопросом, какую стратегию выберет государство и общество.
"Мы отталкиваем Усика за поребрик, или пытаемся работать с его сознанием и перетаскивать на свою сторону? Мне, как и любому патриоту Украины, невозможно согласиться с той ахинеей, которую регулярно несет Усик, когда он открывает рот. Его неопределенная позиция по Крыму и путинско-пропагандистские штампы, из которых состоит сознание этого боксера, прямо противоположны моим", – написал он на своей странице в Facebook.
Критика "украинского Пьемонта"
Политолог Сергей Быков отмечает, что в Украине критикующих Усика гораздо меньше, чем тех, кто им восхищается.
"Критика идет в основном от сторонников "украинского Пьемонта" (националистов Львова и Галичины). Недовольные Усиком – это 5-8% от всех украинцев", – говорит "Сегодня" Быков.
Политолог уверен, что Усика пытаются представить "неправильным украинцем", однако эталона "правильного" гражданина Украины, как такового, не существует.
"Мы живем в многонациональном культурном обществе. На Донбассе воюют украинцы, многие из которых говорят на русском языке, кто-то на венгерском. Но все они защищают родину от врага. Люди в Украине работают и платят налоги, приносят пользу государству и не все, при этом, размахивают украинским знаменем. Что касается Усика – абсолютно все равно, на каком языке он говорит и какому Богу молится, если после его побед весь мир видит украинский флаг и слышит украинский гимн", – говорит Быков.
Хейтеры правы по-своему
Взгляды на деятельность Усика разнятся, в первую очередь, в зависимости от политических симпатий. Об этом "Сегодня" говорит политолог Владимир Воля.
"Одни относятся к нему позитивно, другие нейтрально, критикуют же те, кто не согласен с, по их мнению, пророссийскими высказываниями боксера. Негативное отношение к спортсмену – их позиция и имеет право на существование. Однако, как бы к Усику не относились, его спортивные достижения однозначно добавляют известности и позитивного имиджа Украине в мире", – подчеркнул эксперт.
Давит жаба, а похвастаться нечем
В отношении хейтеров Усика резко высказался украинский боксер, экс-чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик.
"Не все в Украине поддерживали Усика? Не знаю, кто его не поддерживал. Думаю, его поддерживали все адекватные украинцы. В нашей стране очень много людей, которых просто давит жаба. Думаю, это связано с этим", – заявил спортсмен в интервью изданию Tribuna.
Гвоздик также удивился критике некоторых украинцев.
"Кроме спортсменов, и Александра в частности, кто еще прославляет нашу страну? Нам похвастаться больше нечем. Какие еще события нас прославляют? Все остальное приносит нам как раз обратный эффект", — подчеркнул бывший чемпион мира.
Раскол поможет Путину
Политолог Максим Яли считает, что победа Усика стала маркером раскола украинского общества.
"Невероятная и яркая победа Александра Усика еще раз продемонстрировала, насколько наше общество является расколотым на 8-м году войны. Традиционно комментаторы в Facebook разделились на два лагеря: одни искренне радуются и ликуют, другие – пишут посты ненависти в адрес украинского чемпиона, имя которого сейчас на устах во всем мире", – написал он в соцсети.
Политолог отметил, что пока в Украине Усика критикуют за веру, язык и политические взгляды, во всем мире тысячи людей испытывают чувство глубочайшего уважения к Усику и Украине.
"Все они слушали украинский гимн и видели флаг Украины на плечах Усика. А кто-нибудь, наверняка, увидел надпись "Симферополь" и "Украина" на его перчатках", – подчеркнул политолог.
Яли также обратил внимание, что наши спортсмены все 30 лет Независимости делают для положительного PR Украины в мире гораздо больше, чем все политики вместе взятые.
"Кто хоть раз был за границей в девяностых и начале 2000-х, поймут. Единственные ассоциации с Украиной – Бубка, Шевченко, братья Кличко. Усик мог бы получить миллионы долларов от русских за смену гражданства. Там умеют, в отличие от нас, ценить своих чемпионов и осознают, какую пользу стране они приносят. А мы лучше всего умеем обс*рать своих", – добавил он.
По мнению политолога, таким расколом в Украине обязательно воспользуется Россия
"Если какая-то, часть общества, явно меньшая, хочет, чтобы все остальные стали как они, то они должны понимать, что в таком случае, не только Крым и ОРДЛО мы не вернем, но и надо быть готовым к тому, что границы Украины еще не раз будут переписаны на картах. Чего Путин и добивается. А вы просто полезные идиоты для него. Которые помогают ему день изо дня", – подытожил эксперт.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Москве пытаются присвоить чужую славу, заявляя, что Усик – русский.
Также мы информировали, что Александр Усик хотел бы провести реванш с Энтони Джошуа на НСК "Олимпийский" в Киеве.
Однако, по словам Александра, для него это не принципиально. "Хоть в космосе", – говорит украинец.
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