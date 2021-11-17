"Маніакально хочуть заробити на учнях": студенти поскаржилися на освіту в Україні

Студенти розповіли, що думають про якість освіти в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Учні ВИЩів із різних куточків країни розповіли в інтерв'ю "Сьогодні" до Дня студента, що думають про якість освіти в Україні.

Так, учениця 3-го курсу Київського національного університету імені Тараса Шевченка Софія Сукач сказала, що тут все тяжко і запущено.

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"Університети (найкращі в країні типу КНУ, КПІ) неналежно підготувалися до дистанційного навчання. А на другому році пандемії такому недбалому відношенню виправдання знайти важко...", – зазначила дівчина.

А ось студентка 3-го курсу Київського національного університету культури та мистецтв Олександра Бондар розповіла, що місце, де вона вчиться, її влаштовує: "Можу тільки сказати, що досконалості немає межі, тому рости завжди є куди".

В свою чергу Олександр Пономаренко (Студент 1-го курсу Запорізького національного університету) заявив, що освіти немає.

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"У школі йде суцільна зубрьошка, тому діти просто не розуміють, де знання можуть стати в нагоді. У навчальних закладах середньої професійної та вищої освіти все те саме. Тільки до цього можна додати маніакальне бажання заробити на учнях. Йдеться не лише про викладачів, які одразу кажуть, що без грошей ти не здаси предмет",- сказав хлопець.

Студентка 2-го курсу Університету Короля Данила Людмила Козловська вважає, що із державними установами в Україні все дуже погано.

"Якщо брати за приклад університет, то краще і для студентів, і для викладачів, якщо заклад буде приватним. Адже приватники більше стежать за підвищенням кваліфікації викладача. Також дотримуються академічної доброчесності, є добре поводження зі студентами та комфортне психологічне середовище, що дуже важливо у наш час", – сказала вона.

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Владислав Швидкий (студент 3-го курсу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) вважає, що освіта в Україні залежить від того, чи хочеш ти навчатись: "Кожен сам обирає спосіб отримати знання" .

Що відомо про День студента

День студента був заснований у Лондоні в 1941 році на міжнародній зустрічі студентів на згадку про трагічні події. Цього дня 1939 року фашисти заарештували та розстріляли лідерів чеської Спілки студентів.

1200 студентів було заарештовано та відправлено до концтабору Заксенгаузен.

Дев'ятьох студентів і активістів студентського руху стратили без суду в катівнях в'язниці в празькому районі Рузине. За наказом Гітлера всі чеські вищі навчальні заклади були закриті до кінця війни.

На спомин цих подій на Всесвітньому конгресі студентів і був встановлений Міжнародний день студентів.

Раніше ми повідомляли, що студенти розповіли, що думають про Донбас і Крим.

Також нагадаємо, студенти дали оцінку президенту України Володимиру Зеленському.