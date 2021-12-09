Макрон відсуває Байдена від прямих переговорів щодо Донбасу

Макрон поки не бачить місця для Байдена у цьому квартеті/Фото Reuters/Колаж "Сьогодні"
Президент Франції Еммануель Макрон висловився за збереження переговорів у рамках "нормандського формату" (Франція, Німеччина, Росія та Україна) – тобто без США. Проте координація із Вашингтона не буде зайвою.
Про це французький лідер заявив під час пресконференції з нагоди початку головування Франції у Раді ЄС.
Тільки роль координатора
"Я думаю, що ця координація не замінить формат, який існує. Президент Байден сам у комюніке наголосив на важливості "нормандського формату", – сказав Макрон, даючи відповідь на питання щодо розширення "Нормандської четвірки" за рахунок президента США Джозефа Байдена.
Відразу Макрон подякував американському колезі за те, що скоординував свої дії з європейськими партнерами перед переговорами з президентом РФ Володимиром Путіним, які відбулися 7 грудня.
Нормандський формат
- Як відомо, нова зустріч у такому форматі поки що не планується. Наприкінці листопада голова МЗС України Дмитро Кулеба оголосив, що ситуація з "нормандським форматом" зайшла в глухий кут, і туди цей переговорний майданчик завела Москва.
- Востаннє лідери країн-учасниць "нормандського формату" збиралися за одним столом у грудні 2019 року. Тоді в Парижі лідери України, Росії, Німеччини та Франції обговорили шляхи встановлення миру на Донбасі та підписали спільне комюніке.
- Вже колишня канцлерка ФРН Ангела Меркель умовляла президента Росії Володимира Путіна піти на "нормандську зустріч" хоча б на рівні міністрів закордонних справ, яка мала пройти 11 листопада. Проте господар Кремля не пішов назустріч.
- 8 листопада стало відомо, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відмовився від зустрічі у "нормандському форматі" на рівні голів МЗС, на чому наполягали інші учасники переговорів.