"Будь-яку маячню схвалює" – Богдан розповів, як Єрмак став головою ОП

Колишній глава Офісу президента Богдан розповів про професійні якості нинішнього голови ОП Єрмака / Колаж "Сьогодні"

Андрій Єрмак очолив Офіс президента України лише тому, що років вісім тому мав якісь стосунки із Володимиром Зеленським. І ці справи були "брудні".

Про це заявив колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Реклама

Брудні справи

"У них стара історія, вони знають один одного років вісім – десять. Що вони там робили – це їхня історія. Нехай вони своєю історією живуть. Не хочу пірнати в цей бруд", – відповів Богдан на запитання, за які якості Андрія Єрмака було призначено головою ОП.

На запитання, чи не Єрмак зараз керує Україною, Богдан відповів: "Мені здається, ні. Це симбіоз двох людей, і Володимир Зеленський у ньому превалює. Єрмак ніколи йому не говорить "ні". Будь-яка маячня, будь-яка сюжетна лінія – "Давай, клас!". Гей, хлопці, заходьте, президент ідею дав. Але це ж так не працювало, не працює і не буде працювати".

Заяви Богдана