"Любой бред одобряет" – Богдан рассказал, как Ермак стал главой ОП

Бывший глава Офиса президента Богдан рассказал о профессиональных качествах нынешнего главы ОП Ермака / Коллаж "Сегодня"
Андрей Ермак возглавил Офис президента Украины лишь потому, что лет восемь назад имел какие-то дела с Владимиром Зеленским. И эти дела были "грязными".
Об этом заявил бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
Грязные дела
"У них старая история, они друг друга знают лет восемь – десять. Что они там делали – это их история. Пусть они своей историей и живут. Не хочется нырять в эту грязь", – ответил Богдан на вопрос, за какие качества Андрей Ермак был назначен главой ОП.
На вопрос, не Ермак ли сейчас управляет Украиной, Богдан ответил: "Мне кажется, нет. Это симбиоз двух людей, и Владимир Зеленский в нем превалирует. Ермак никогда ему не говорит "нет". Любой бред, любая сюжетная линия – "Давай, класс!". Эй, ребят, заходите, президент идею дал. Но это же так не работало, не работает и не будет работать".
Заявления Богдана
- В этом же интервью Андрей Богдан рассказал, что Дмитрий Разумков был снят со своего поста потому, что не всегда соглашался с президентом – имел свое мнение.
- Во время пятичасового пресс-марафона 26 ноября Богдан посчитал, что президент Украины Владимир Зеленский соврал 100 500 раз.
- В начале октября Богдан обиделся на депутата от "Слуги народа" Лизу Богуцкую, которой он, по сути, помог попасть в парламент и отписался от нее в Facebook.
- В августе Богдан предложил только задержанному экс-судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу "всех сдать" и в таком случае он станет его адвокатом. Но не сложилось.