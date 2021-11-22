Лукашенко – Польщі: "Закриєте кордон – поїдете через Донбас, а там хлопці різкі"

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко попередив політиків Польщі про наслідки їхніх загроз щодо закриття кордонів. Про це пише Белта .

"Звернення до поляків. Ви, напевно, чуєте, що постійно лунають загрози з боку цих політиків і керівників Польщі: кордон закриємо, "Кузню" закриють – прикордонний перехід залізничний. І так далі тощо. Я в цьому плані тільки можу сказати: закриють – будь ласка. Якщо зручніше, закривайте. Але треба спершу подумати, як вони спілкуватимуться Росією, Китаєм, взагалі зі сходом. Поїдуть через Донбас. А там діти різкі. Вони їх швидко відбудують", – сказав він.

При цьому, як вважає Лукашенко, на поляків там ніхто не чекає. "Це я так образно говорю – через Донбас. Їх там ніхто не чекає. Там кордон з Україною у Росії закритий", – пояснив він.

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Він констатував, що польська сторона своїми заявами намагається налякати та грає на загострення ситуації.

Польща шукає вихід із кризи

Польща продовжує шукати варіанти, як змусити невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка припинити шантаж Євросоюзу нелегальними мігрантами. З понеділка Польща вирішила закрити вантажне залізничне сполучення з Білоруссю поки що на одному напрямку – "Брузги".

Україна зміцнює кордони

Після того, як Білорусь направила потоки мігрантів на сусідні країни – Литву, Польщу, Латвію – заговорили про загрозу для нашої країни. В Україні забили на сполох: Лукашенко може несподівано перенаправити мігрантів до нашого кордону. У зв'язку з цим Україна вже посилює кордон із Білоруссю за допомогою інженерних укріплень, техніки, у хід пустили навіть безпілотники.