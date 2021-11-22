Лукашенко – Польше: "Закроете границу – поедете через Донбасс, а там ребята резкие"

Лукашенко прокомментировал заявления Польши закрыть границы / Фото: Коллаж: Сегодня

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил политиков Польши о последствиях их угроз о закрытии границ. Об этом пишет БелТА.

"Обращение к полякам. Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих политиков и руководителей Польши: границу закроем, "Кузницу" закроют – погранпереход железнодорожный. И так далее и тому подобное. Я в этом плане только могу сказать: закроют – пожалуйста. Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться с Россией, Китаем, вообще с востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят", – сказал он.

При этом, как считает Лукашенко, поляков там никто не ждет. "Это я так образно говорю – через Донбасс. Их там никто не ждет. Там граница с Украиной у России закрыта", – пояснил он.

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Он констатировал, что польская сторона своими заявлениями пытается напугать и играет на обострение ситуации.

Польша ищет выход из кризиса

Польша продолжает искать варианты, как заставить непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить шантаж Евросоюза нелегальными мигрантами. С понедельника Польша решила закрыть грузовое железнодорожное сообщение с Беларусью пока на одном направлении – "Брузги".

Украина укрепляет границы

После того, как Беларусь направила потоки мигрантов на соседние страны – Литву, Польшу, Латвию, – заговорили и об угрозе для нашей страны. В Украине забили тревогу: Лукашенко может неожиданно перенаправить мигрантов к нашей границе. В связи с этим Украина уже усиливает границу с Беларусью с помощью инженерных укреплений, техники, в ход пустили даже беспилотники.