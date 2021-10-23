Лавров порівняв "Нормандську четвірку" з "Кварталом 95"

Лавров дивно відповів про перспективи "нормандського формату". Колаж "Сьогодні"
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що зустріч в "нормандському форматі" можлива тільки після виконання Мінських угод і привів як приклад "Квартал 95".
Про це він сказав на пресконференції у Москві.
Коментуючи звинувачення голови МЗС України Дмитра Кулеби, що саме Москва зриває переговори, російський міністр несподівано згадав про гумористів Зеленського.
"Якщо йдеться про те, щоб потрапити в телевізор вчотирьох і сказати: "Ось ви бачите, як ми стараємося". Це одне. Але навіть у відомому "Кварталі 95" артисти не просто виходили на сцену і дивилися на глядача, а розігрували сценарії і задовольняли очікування публіки. Ось публіка чекає виконання Мінських домовленостей", – сказав Лавров.
Підготовка до "нормандської зустрічі"
11 жовтня президент Володимир Зеленський зідзвонився з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном, з якими обговорював Донбас і майбутні переговори.
У свою чергу президент РФ Володимир Путін теж поговорив з Меркель і Макроном про "нормандську зустріч". Пізніше в Кремлі підтвердили підготовку зустрічі.
- 20 жовтня Дмитро Кулеба звинуватив Лаврова у зриві домовленостей. За його словами, Україна, Німеччина і Франція висловили готовність до переговорів, а Москва йде у відмову, посилаючись кожен раз на "Мінськ" на умовах Кремля.