Кулеба: У розмові тет-а-тет Зеленський створить Путіну проблеми

Путіну не буде легко із Зеленським. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з російським лідером Володимиром Путінм може поставити його в незручне становище і загнати в зону дискомфорту, оскільки буде діяти з наступальної позиції.

Про це розповів в ефірі одного з телеканалів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНІАН.

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Він вважає, що зустріч лідерів України та РФ абсолютно доцільна в форматі тет-а-тет, якщо це буде сприяти досягненню миру і припиненню вбивств українців. Але господареві Кремля на цих переговорах легко не буде.

"Президент України абсолютно чітко знає наші "червоні лінії", і він таку розмову, якби вона сталася, я переконаний, вів би з наступальних позицій, і створив би багато дискомфорту для Путіна в розмові тет-а-тет", – сказав Кулеба.

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У той же час глава МЗС України уточнив, що навіть якщо Зеленський з Путіним проведуть особисту зустріч, то це не скасовує необхідності ще й переговорів в "нормандському форматі".

"Найбільш активно робота ведеться саме над організацією "нормандського саміту". І ми дійсно хочемо провести його ще за участі канцлера Меркель", – уточнив він.

Зеленський і Путін ніяк не можуть домовитися

Раніше Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі, але той відмовився і запропонував президенту України приїхати до Москви. Ходили навіть чутки про можливе проведення зустрічі у Ватикані або Єрусалимі, але далі розмов справа не пішла.

А останнім часом головною проблемою стало те, що Київ обов'язково хоче включити питання Криму в переговори, але ось Кремль навідріз відмовляється обговорювати і Крим, і Донбас, а це саме ті питання, заради яких Зеленський хоче зустрітися.

У Кремлі постійно заявляють, що нібито готові до переговорів президентів, але кожен раз відзначають, що немає передумов і конкретно опрацьованих тем для такої зустрічі, або звинувачують Київ у невиконанні попередніх домовленостей.

Як ми вже писали, Зеленський озвучив очікування від зустрічі з Путіним. Також глава держави відповів на запитання, що прямо зараз думає про господаря Кремля.

У свою чергу Володимир Путін раніше заявляв, що ситуація у відносинах з Україною є "ненормальною" і "неприродною". Він сподівається на відновлення відносин з Україною у недалекому майбутньому.