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Так а зустріч буде? Зеленський підколов Путіна відповіддю російським журналістам

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
23 вересня, 11:48
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Журналісти з РФ ледь не гналися за українським лідером в Нью-Йорку і отримали від нього коротку, але конкретну відповідь
Президент України "передав привіт" господареві Кремля. Колаж "Сьогодні"
Президент України "передав привіт" господареві Кремля. Колаж "Сьогодні"

Російські журналісти наздогнали президента України Володимира Зеленського на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку з питанням про можливу зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним і отримали конкретну відповідь. Про це пишуть російські ЗМІ в Telegram.

На питання журналіста, коли український лідер буде зустрічатися з господарем Кремля, Зеленський відповів: "Коли він (Путін) буде готовий".

Зеленський на Генасамблеї ООН

  • Напередодні Володимир Зеленський виступив на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. У своїй промові він згадав пандемію коронавірусу, напад на авто його помічника Сергія Шефіра і злочини Путіна.
  • Він потролив Росію і навіть запропонував перенести засідання ООН до "гарячих точок", а також заявив, що російські вибори на Донбасі – виклик для ООН.
  • На полях Генасамблеї президент встиг зустрітися з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн, з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.
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Нагадаємо, в 2018 році кулуарах Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку п'ятий президент України Петро Порошенко жорстко поставив на місце російських журналістів. Він зіткнувся в коридорі з представниками російських ЗМІ і ошелешив їх.

А в травні 2021-го "відзначився" вже діючий президент. Зеленський потролив журналістку через російський переклад.

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