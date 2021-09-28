Кулеба: В разговоре тет-а-тет Зеленский создаст Путину проблемы

Путину не будет легко с Зеленским. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский на встрече с российским лидером Владимиром Путинм может поставить его в неудобное положение и загнать в зону дискомфорта, поскольку будет действовать с наступательной позиции.

Об этом рассказал в эфире одного из телеканалов министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНИАН.

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Он считает, что встреча лидеров Украины и РФ абсолютно целесообразна в формате тет-а-тет, если это будет способствовать достижению мира и прекращению убийств украинцев. Но хозяину Кремля на этих переговорах легко не будет.

"Президент Украины абсолютно четко знает наши красные линии, и он такой разговор, если бы он произошел, я убежден, вел бы с наступательных позиций, и создал бы много дискомфорта для Путина в разговоре тет-а-тет", – сказал Кулеба.

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В то же время глава МИД Украины уточнил, что даже если Зеленский с Путиным проведут личную встречу, то это не отменяет необходимости еще и переговоров в "нормандском формате".

"Наиболее активно работа ведется именно над организацией "нормандского саммита". И мы действительно хотим провести его еще при участии канцлера Меркель", – уточнил он.

Зеленский и Путин никак не могут договориться

Ранее Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе, но тот отказался и предложил президенту Украины приехать в Москву. Ходили даже слухи о возможном проведении встречи в Ватикане или Иерусалиме, но дальше разговоров дело не пошло.

А в последнее время главной проблемой стало то, что Киев обязательно хочет включить вопрос Крыма в переговоры, но вот Кремль наотрез отказывается обсуждать и Крым, и Донбасс, а это именно те вопросы, ради которых Зеленский хочет встретиться.

В Кремле постоянно заявляют, что якобы готовы к переговорам президентов, но каждый раз отмечают, что нет предпосылок и конкретно проработанных тем для такой встречи, либо обвиняют Киев в невыполнении предыдущих договоренностей.

Как мы уже писали, Зеленский озвучил ожидания от встречи с Путиным. Также глава государства ответил на вопрос, что прямо сейчас думает о хозяине Кремля.

В свою очередь Владимир Путин ранее заявлял, что ситуация в отношениях с Украиной является "ненормальной" и "неестественной". Он надеется на восстановление отношений с Украиной в скором будущем.