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Так а встреча будет? Зеленский подколол Путина ответом российским журналистам

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
23 сентября, 11:48
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Журналисты из РФ едва не гнались за украинским лидером в Нью-Йорке и получили от него короткий, но конкретный ответ
Президент Украины "передал привет" хозяину Кремля. Коллаж "Сегодня"
Президент Украины "передал привет" хозяину Кремля. Коллаж "Сегодня"

Российские журналисты настигли президента Украины Владимира Зеленского на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с вопросом о возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и получили конкретный ответ. Об этом пишут российские СМИ в Telegram.

На вопрос журналиста, когда украинский лидер будет встречаться с хозяином Кремля, Зеленский ответил: "Когда он (Путин) будет готов".

Зеленский на Генассамблее ООН

  • Накануне Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. В своей речи он вспомнил пандемию коронавируса, нападение на авто его помощника Сергея Шефира и преступления Путина.
  • Он потроллил Россию и даже предложил перенести заседания ООН к "горячим точкам", а также заявил, что российские выборы на Донбассе – вызов для ООН.
  • На полях Генассамблеи президент успел встретиться с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
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Напомним, в 2018 году кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке пятый президент Украины Петр Порошенко жестко поставил на место российских журналистов. Он столкнулся в коридоре с представителями российских СМИ и ошарашил их.

А в мае 2021-го "отметился" уже действующий президент. Зеленский потроллил журналистку из-за русского перевода.

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