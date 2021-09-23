Так а встреча будет? Зеленский подколол Путина ответом российским журналистам

Журналисты из РФ едва не гнались за украинским лидером в Нью-Йорке и получили от него короткий, но конкретный ответ

Президент Украины "передал привет" хозяину Кремля. Коллаж "Сегодня"

Российские журналисты настигли президента Украины Владимира Зеленского на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с вопросом о возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и получили конкретный ответ. Об этом пишут российские СМИ в Telegram.

На вопрос журналиста, когда украинский лидер будет встречаться с хозяином Кремля, Зеленский ответил: "Когда он (Путин) будет готов".

Зеленский на Генассамблее ООН

Накануне Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. В своей речи он вспомнил пандемию коронавируса, нападение на авто его помощника Сергея Шефира и преступления Путина.

Он потроллил Россию и даже предложил перенести заседания ООН к "горячим точкам", а также заявил, что российские выборы на Донбассе – вызов для ООН.

На полях Генассамблеи президент успел встретиться с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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Напомним, в 2018 году кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке пятый президент Украины Петр Порошенко жестко поставил на место российских журналистов. Он столкнулся в коридоре с представителями российских СМИ и ошарашил их.

А в мае 2021-го "отметился" уже действующий президент. Зеленский потроллил журналистку из-за русского перевода.