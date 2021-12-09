Кулеба попередив Путіна: Буде багато мертвих російських солдатів

Глава МЗС Дмитро Кулеба попросив союзників допомогти Україні уникнути війни. Фото: колаж "Сьогодні"

Під час візиту до Великої Британії міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у разі нового вторгнення Росії буде "багато мертвих російських солдатів". Він також додав, що працює із союзниками над способами стримування Кремля, але водночас українські військові готові захищати країну.

Про це повідомляє Sky News.

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"Ми разом із партнерами повинні зробити цю ціну (агресії. – Ред.) нестерпною для Путіна", – сказав Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що США та інші союзники можуть завдати економічного удару по РФ – Україна ж "боротиметься на землі".

"Мені шкода говорити це, але буде багато мертвих російських солдатів, і ми сподіваємось, що президент Путін не хоче, щоб це сталося", – сказав він.

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Кулеба не очікує, що сили НАТО боротимуться разом з українськими військами у разі вторгнення Росії, проте він сказав, що сподівається на їхню підтримку.

"Ми просимо допомогти нам уникнути війни або, якщо у нас немає альтернативи через готовність Росії розпочати війну, допоможіть нам зміцнити нашу армію",– сказав Кулеба.

Загроза вторгнення РФ в Україну