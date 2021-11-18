Хто здав "вагнерівців"? Разумков запропонував Зеленському прийти на "допит" до Ради

Разумков вважає, що у справі "вагнерівців" залишилося багато питань / Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада може створити ще одну Тимчасову слідчу комісію (ТСК) з розслідування так званої "Справи вагнерівців", деталі якої 17 листопада оприлюднило інтернет-видання з розслідувань в зонах бойових дій Bellingcat. У рамках цього розслідування президент України може розповісти про те, що йому відомо.

Про таку ймовірність заявив позафракційний народний депутат Дмитро Разумков "Інтерфакс-Україна".

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Скільки може бути ТСК

"Теоретично таких обмежень, наскільки я пам'ятаю, у регламенті немає", – сказав Разумков журналістам, відповідаючи на запитання, чи може бути створена ще одна ТСК з розслідування "справи вагнерівців".

Він наголосив, що необхідно розібратися, хто "злив" роботу українських спецслужб і винний "має понести відповідальність згідно з 111-ю статтею Кримінального процесуального кодексу України – державна зрада".

Проміжні підсумки роботи існуючої ТСК щодо розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб проти суверенітету України Разумкова не задовольнили.

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"Ну, дуже дивно виглядає – крайніх не знайшли, одні не дали такої команду, а інші не могли. Не могли чи не давали – це різні речі, тому я переконаний, що треба доопрацювати і дати дійсно відкриту, чесну відповідь людям, що на насправді сталося", – зазначив Разумков.

Зеленський

На думку Разумкова, Володимир Зеленський може надати відомі йому дані новій ТСК.

"Якщо нема чого приховувати, то можна прийти і відповісти в межах чинного законодавства... і зняти велику кількість запитань, які сьогодні є", – зазначив нардеп.

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Підсумки першої ТСК