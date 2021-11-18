Кто сдал "вагнеровцев"? Разумков предложил Зеленскому прийти на "допрос" в Раду

Разумков считает, что в деле "вагнеровцев" осталось много вопросов / Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада может создать еще одну Временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию так называемого "Дела вагнеровцев", детали которого 17 ноября обнародовало интернет-издание по расследованиям в зонах военных действий Bellingcat. В рамках этого расследования президент Украины может рассказать то, что ему известно.

О такой вероятности заявил внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Сколько может быть ВСК

"Теоретически таких ограничений, насколько я помню, в регламенте нет", – сказал Разумков журналистам, отвечая на вопрос, может ли быть создана еще одна ВСК по расследованию "дела вагнеровцев".

Он подчеркнул, что необходимо разобраться, кто "слил" работу украинских спецслужб и виновный "должен понести ответственность согласно 111-й статье Уголовного процессуального кодекса Украины – государственная измена".

Промежуточные итоги работы существующей ВСК по расследованию возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц против суверенитета Украины Разумкова не удовлетворили.

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"Ну, очень странно выглядит – крайних не нашли, одни не дали такой команду, а другие не могли. Не могли или не давали – это разные вещи, поэтому я убежден, что надо доработать и дать действительно открытый, честный ответ людям, что на на самом деле произошло", – отметил Разумков.

Зеленский

По мнению Разумкова, Владимир Зеленский может предоставить известные ему данные этой ВСК.

"Если нечего скрывать, то можно прийти и ответить в рамках действующего законодательства... и снять большое количество вопросов, которые сегодня возникли", – отметил нардеп.

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Итоги первой ВСК