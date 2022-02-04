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Хто і навіщо півроку приховував правду про ДТП із Трухіним: "Свобода слова Савіка Шустера"

Марія Дмитренко
4 лютого, 15:29
Також політики вирішили розібратися, чи отримують народні депутати зарплату у конвертах

У прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" сьогодні, 4 лютого, о 21:00 експерти обговорять резонансну ДТП за участю депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна. Хто та чому півроку приховував правду?

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На порядку денному такі питання:

  • Як "слуги народу" панують в Україні.
  • Чи одержують народні депутати зарплату в конвертах?
  • Ексклюзивне інтерв'ю з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Крістіною Квін. Про реальні загрози війни з Росією.

Серед гостей студії:

  • Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ України (2014 – липень 2021);
  • Руслан Рябошапка – генеральний прокурор України (2019-2020);
  • Святослав Піскун – генеральний прокурор України (2002-2003; 2004-2005; 2007);
  • Дмитро Разумков – народний депутат, позафракційний, голова Верховної Ради України (2019-2021);
  • Сергій Власенко – народний депутат, ВО "Батьківщина", член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики;
  • Олексій Гончаренко – народний депутат, "Європейська солідарність";
  • Валерій Чалий – надзвичайний та новноважний посол України у США (2015–2019);
  • Андрій Шевченко – надзвичайний та повноважний посол України в Канаді (2015–2021);
  • Сергій Щербина – головний редактор інтернет-видання "РБК-Україна";
  • Світлана Крюкова – заступник головного редактора інтернет-видання "Страна.ua".

Також були запрошені:

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  • Давил Арахамія – голова фракції партії "Слуга народу";
  • Денис Монастирський – міністр внутрішніх справ;
  • Дмитро Кулеба – міністр закордонних справ;
  • Олексій Сухачов – директор Державного бюро розслідувань;
  • Олександр Трухін – народний депутат, фракція "Слуга народу".

Що відомо про ДТП із Трухіним?

Раніше ми повідомляли, що в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" ексміністр оборони України Степан Полторак заявив, що Москва не відмовилася від своєї мети – знищити державу Україна.

Також нагадаємо, Савік Шустер уже зробив чотири щеплення від коронавірусу.