Хто і навіщо півроку приховував правду про ДТП із Трухіним: "Свобода слова Савіка Шустера"

У прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" сьогодні, 4 лютого, о 21:00 експерти обговорять резонансну ДТП за участю депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна. Хто та чому півроку приховував правду?
На порядку денному такі питання:
- Як "слуги народу" панують в Україні.
- Чи одержують народні депутати зарплату в конвертах?
- Ексклюзивне інтерв'ю з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Крістіною Квін. Про реальні загрози війни з Росією.
Серед гостей студії:
- Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ України (2014 – липень 2021);
- Руслан Рябошапка – генеральний прокурор України (2019-2020);
- Святослав Піскун – генеральний прокурор України (2002-2003; 2004-2005; 2007);
- Дмитро Разумков – народний депутат, позафракційний, голова Верховної Ради України (2019-2021);
- Сергій Власенко – народний депутат, ВО "Батьківщина", член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики;
- Олексій Гончаренко – народний депутат, "Європейська солідарність";
- Валерій Чалий – надзвичайний та новноважний посол України у США (2015–2019);
- Андрій Шевченко – надзвичайний та повноважний посол України в Канаді (2015–2021);
- Сергій Щербина – головний редактор інтернет-видання "РБК-Україна";
- Світлана Крюкова – заступник головного редактора інтернет-видання "Страна.ua".
Також були запрошені:
- Давил Арахамія – голова фракції партії "Слуга народу";
- Денис Монастирський – міністр внутрішніх справ;
- Дмитро Кулеба – міністр закордонних справ;
- Олексій Сухачов – директор Державного бюро розслідувань;
- Олександр Трухін – народний депутат, фракція "Слуга народу".
Що відомо про ДТП із Трухіним?
- Аварія сталася 23 серпня 2021 року у Дарницькому районі Києва. У ній серйозно постраждали шестеро осіб, зокрема співробітники Української асоціації футболу (УАФ). Напередодні ЗМІ оприлюднили відео з нагрудних камер поліцейських, які перебували на місці ДТП, в якому фігурує ім'я народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна. З відео випливає, що депутат хотів втекти з місця інциденту, пропонував "віддячити" поліцейським і натякав, що в машині лежить сумка з грошима.
- Після цього Трухіна виключили із партії "Слуга народу". Президент України Володимир Зеленський підтримав це рішення .
- Сам нардеп заявив, що готовий понести відповідальність за свої вчинки та скласти депутатський мандат.
Раніше ми повідомляли, що в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" ексміністр оборони України Степан Полторак заявив, що Москва не відмовилася від своєї мети – знищити державу Україна.
Також нагадаємо, Савік Шустер уже зробив чотири щеплення від коронавірусу.