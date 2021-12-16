Кремль виправдався за ганьбу із визнанням своїх військових на Донбасі

Шеврони можна поміняти, а ось непомітно провізію постачати не виходить/Колаж "Сьогодні"

Прессекретарю президента Росії Дмитру Пєскову довелося виправдовуватися за очевидний факт постачання російським армійським формуванням на території окупованих регіонів України провізії. За його версією, це просто неможливо.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс".

Реклама

Коментар

"Напевно, йдеться про помилку тих, хто писав цей текст. Тому що це неможливо. Жодних збройних сил РФ на території самопроголошених республік немає. Не було і немає. ЗС РФ є на території Російської Федерації", – не моргнувши оком, заявив Пєсков журналістам, відповідаючи на відповідне запитання.

Спікер Володимира Путіна також відповів, що до так званих "ДНР/ЛНР" постійно відправляють допомогу, за його версією – "гуманітарну".

"Гуманітарна допомога постійно поставляється. Ви знаєте про це. Вона постійно поставляється до цих республік. Ці республіки гостро потребують цієї гуманітарної допомоги. Але про жодні поставки, які ви процитували, не може йтися. Це помилка тих, хто готував цей документ", – викрутився Пєсков.

Реклама

"Помилка"