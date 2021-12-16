Кремль оправдался за позор с признанием своих военных на Донбассе

Шевроны можно поменять, а вот незаметно провизию поставлять не получается/Коллаж "Сегодня"

Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову пришлось оправдываться за ставший очевидным факт поставки российским армейским формированиям на территории оккупированных регионов Украины провизии. По его версии, это просто невозможно.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

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Комментарий

"Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст. Потому что это невозможно. Никаких вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик нет. Не было и нет. ВС РФ есть на территории Российской Федерации", – не моргнув глазом, заявил Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Спикер Владимира Путина также ответил, что в так называемые "ДНР/ЛНР" постоянно отправляют помощь, по его версии – "гуманитарную".

"Гуманитарная помощь постоянно поставляется. Вы знаете об этом. Она постоянно поставляется в эти республики. Эти республики остро нуждаются в этой гуманитарной помощи. Но ни о каких поставках, которых вы процитировали, речи идти не может. Это ошибка тех, кто составлял этот документ", – выкрутился Песков.

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"Ошибка"