Кремль оправдался за позор с признанием своих военных на Донбассе

Шевроны можно поменять, а вот незаметно провизию поставлять не получается/Коллаж "Сегодня"
Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову пришлось оправдываться за ставший очевидным факт поставки российским армейским формированиям на территории оккупированных регионов Украины провизии. По его версии, это просто невозможно.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс".
Комментарий
"Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст. Потому что это невозможно. Никаких вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик нет. Не было и нет. ВС РФ есть на территории Российской Федерации", – не моргнув глазом, заявил Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Спикер Владимира Путина также ответил, что в так называемые "ДНР/ЛНР" постоянно отправляют помощь, по его версии – "гуманитарную".
"Гуманитарная помощь постоянно поставляется. Вы знаете об этом. Она постоянно поставляется в эти республики. Эти республики остро нуждаются в этой гуманитарной помощи. Но ни о каких поставках, которых вы процитировали, речи идти не может. Это ошибка тех, кто составлял этот документ", – выкрутился Песков.
"Ошибка"
- На сайте Кировского суда Ростовской области опубликован приговор по делу о коррупции при поставках продовольствия в Южном военном округе в 2019 году. В тексте есть фраза "Данное продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР". А также фраза "поставки продукции в интересах ... военнослужащих РФ, находящихся на боевом дежурстве в ДНР и ЛНР".
- Видимо, чтобы скрыть такие поставки, за которые необходимо отчитываться, в середине ноября президент России Владимир Путин разрешил принимать участие в госзакупках компаниям из так называемых "ДНР" и "ЛНР".
- Тем временем никакого прогресса в восстановлении мира на Донбассе не намечается. 15 декабря в Брюсселе во время саммита "Восточного партнерства" удалось собраться участникам "Нормандской четверки", правда, без главного виновника войны на Донбассе – президента России Владимира Путина. Результатов, естественно, пока никаких.
- Киев хочет, чтобы Вашингтон получил одну из главных ролей на переговорах по Донбассу, пусть и не в рамках "нормандского формата". Об этом Владимир Зеленский заявил в Брюсселе во время брифинга по итогам первого дня переговоров на полях саммита "Восточного партнерства".