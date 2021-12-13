60 тисяч українців заявили про порушення їхніх конституційних прав – на що скаржаться

Кількість звернень до українського омбудсмена зросла на 38%. Фото: колаж "Сьогодні"

Протягом 11 місяців 2021 року до уповноваженої Верховної Ради з прав людини звернулося 61 тис. громадян стосовно порушення конституційних прав, це на 38% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це омбудсмен Людмила Денісова повідомила у Telegram.

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Хто звертається найчастіше і з яких питань?

Із 61 тисячі заявників, які звернулися, 76% (46 112) – це люди працездатного віку, які не належать до жодної соціальної (пільгової) категорії, тобто здатні самостійно захищати свої права, однак не можуть цього зробити у законний спосіб та змушені звертатися до уповноваженого.

24% скарг надійшло від пенсіонерів, переселенців з окупованих територій України та осіб з інвалідністю, депутатів, студентів, дітей.

Здебільшого люди скаржаться омбудсменці на порушення права на звернення до органів влади та доступу до публічної інформації. Такі скарги становили 35% від усіх заяв, які надійшли від українців.

Денісова наголосила, що 2018 року про порушення інформаційних прав повідомило 8,5 тис. осіб, 2021 року – 21 тис. За її словами, зростання кількості заявників зумовлене збройною агресією РФ, пандемією COVID-19, а також реформами охорони здоров'я, освіти та диджиталізації.



"Показовим є зростання у 2,5 раза звернень від депутатів парламенту та місцевих рад (у 2020 році – 164, 2021-го – 592) не лише в інтересах інших громадян, а й через порушення власних прав – половина з яких стосується одержання інформації", – йдеться у повідомленні.

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Раніше ми повідомляли, що президент Вірменії Армен Саркісян привітав Денісову із початком співпраці.

Також нагадаємо, Україна стала членом Асоціації Омбудсманів Середземномор'я.