60 тысяч украинцев заявили о нарушении их конституционных прав – на что жалуются

Количество обращений к украинскому омбудсмену выросло на 38%. Фото: коллаж "Сегодня"

В течение 11 месяцев 2021 года в уполномоченную Верховную Раду по правам человека обратилось 61 тыс. граждан по поводу нарушения конституционных прав, это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом омбудсмен Людмила Денисова сообщила в Telegram.

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Кто обращается чаще всего и по каким вопросам?

Из 61 тысячи обратившихся заявителей 76% (46 112) – это люди трудоспособного возраста, которые не относятся ни к какой социальной (льготной) категории, то есть способны самостоятельно защищать свои права, однако не могут этого сделать законным способом и вынуждены обращаться к уполномоченному.

24% жалоб поступило от пенсионеров, переселенцев с оккупированных территорий Украины и лиц с инвалидностью, депутатов, студентов, детей.

В основном люди жалуются омбудсмену на нарушение права на обращение в органы власти и доступ к публичной информации. Такие жалобы составили 35% от всех заявлений, поступивших от украинцев.

Денисова подчеркнула, что в 2018 году о нарушении информационных прав сообщили 8,5 тыс. человек, в 2021 году – 21 тыс. По ее словам, рост числа заявителей обусловлен вооруженной агрессией РФ, пандемией COVID-19, а также реформами здравоохранения, образования и диджитализации.

"Показателен рост в 2,5 раза обращений от депутатов парламента и местных советов (в 2020 году – 164, в 2021-м – 592) не только в интересах других граждан, но и из-за нарушения собственных прав – половина из которых касается получения информации", – говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что президент Армении Армен Саркисян поздравил Денисову с началом сотрудничества.

Также напомним, Украина стала членом Ассоциации Омбудсманов Средиземноморья.