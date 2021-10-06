Коли призначать нового голову Верховної Ради – Арахамія назвав день

Арахамія анонсував призначення нового спікера. Колаж "Сьогодні"

"Слуга народу" має намір в четвер звільнити спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, а в п'ятницю призначити його наступника. Про це сказав журналістам в кулуарах парламенту голова фракції Давид Арахамія.

Зазначимо, що зараз найімовірнішим кандидатом на пост нового голови парламенту є перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

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"Найімовірніше, в четвер, після зняття (відставки Разумкова з посади спікера. – Ред.) у нас буде ввечері фракція. А в п'ятницю відбудеться відповідне голосування", – сказав він.

Арахамія уточнив, що президента Володимира Зеленського не буде на засіданні фракції для розгляду кандидатури нового спікера.

Відставка Разумкова

4 жовтня "слуги народу" подали до парламенту підписні листи з близько 200 підписами народних депутатів, запустивши процедуру зняття Разумкова з посади. "Слуги" навіть вже визначилися з кандидатом в крісло спікера – ним, найімовірніше, стане перший заступник Разумкова Руслан Стефанчук.

"Слуга народу" хотіла зняти спікера з посади вже цього тижня, але Разумков заявив, що йтиме строго за Регламентом з дотриманням усіх процедур – його відставка цього тижня дуже малоймовірна. Хоча в парламенті вже заговорили про 7 жовтня, коли це може статися. В зв'язку з цим Разумкова навіть відсторонили від ведення засідань.

Також спікер заявляв про припинення боротьби з порушеннями в Раді: "Я не буду політичні сварки перетворювати на болото. Хочуть іти в обхід закону, нехай йдуть. Я не звертатимуся до суду (для оскарження рішення). Напевно, я помилився в людях".

Читайте докладніше в нашому матеріалі, за що насправді звільняють Разумкова.