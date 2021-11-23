Клімкін: Бліцкригу проти України не буде, але Путін має інший сценарій

Клімкін розповів, чого домагається Путін. Колаж "Сьогодні"

Президент РФ Володимир Путін не планує великого вторгнення в Україну – Росія спробує дестабілізувати обстановку всередині нашої країни з можливим закиданням свого десанту в "гарячі точки".

Таку думку висловив в ефірі Україна 24 колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

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За його словами, у Путіна менталітет дзюдоїста, він шукає слабинку. Україні у жодному разі не можна показувати навіть найменшої слабкості, щоб не підштовхнути РФ до нападу.

"Він підтягуватиме війська, зброю. Звичайно, він не атакуватиме просто так. Він знає, що бліцкриг проти України неможливий. І ми ж не розхитуємо паніку, не говоримо, що ми починаємо боятися, це насправді маразм і це нас послаблює. Але ми чудово розуміємо, що як тільки в Москві відчують слабкість, дестабілізацію, вони обов'язково нею скористаються", – сказав Клімкін.

Ексміністр вважає, що Кремль насамперед зацікавлений у дестабілізації ситуації всередині України, і лише після цього можуть бути якісь військові операції. Він навіть навів як приклад слова латиноамериканського революціонера Че Гевари, мовляв, "революції починаються з відключення електроенергії".

"Це може бути провокація, може бути соціальна дестабілізація, може бути бардак усередині. І коли це почне нашаровуватися одне на інше... Подивіться, що вони роблять останнім часом, вони ж не відпрацьовують на навчаннях велике вторгнення, де танки йдуть вперед. Вони відпрацьовують десанти у разі, якщо десь у регіонах нашої країни виникне нестабільність. Тому Путін піде вперед, якщо ми йому це дозволимо", – пояснив Клімкін.

Росія може напасти на Україну