Київ відповів на фейк Шойгу про Донбас і дав пораду Путіну

Заяви Путіна та Шойгу більше насмішили, ніж насторожили. Колаж "Сьогодні"

Міністерство закордонних справ України спростувало заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про присутність американських військових на Донбасі, які нібито готують хімічну провокацію. Спікер відомства Олег Ніколенко назвав це черговою російською дезінформацією.

Про це пише УНІАН.

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Дипломати не виключають, що такі фейки Москви можуть бути інформаційним прикриттям для подальших провокацій військ РФ на українській території.

"Категорично відкидаємо інсинуації у бік України, які пролунали під час засідання колегії Міністерства оборони Російської Федерації. Заяви міністра оборони про нібито хімічні речовини, інструкторів американських приватних військових компаній, обстріли житлових кварталів на Донбасі – чергові приклади масованої російської дезінформації", – сказав Ніколенко.

Також він прокоментував слова президента РФ Володимира Путіна щодо прагнення вирішити конфлікт політико-дипломатичними методами. Дипломат підкреслив, що найкращим підтвердженням слів господаря Кремля стане повернення Москви до конструктивного русла, зокрема першим кроком має стати початок виконання Росією Мінських домовленостей та домовленостей лідерів "нормандського формату".

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"Припинення російської збройної агресії проти України та відмова РФ від логіки конфронтації стане найкращою гарантією безпеки на європейському континенті", – резюмував Ніколенко.

На Донбасі готують хіматаку?

21 грудня Сергій Шойгу видав перл, мовляв, понад 120 співробітників американських приватних військових компаній перебувають у населених пунктах Авдіївка та Приазовське Донецької області, де нібито готують провокацію з використанням хімічних речовин. США вже викрили Шойгу на брехні – представники Пентагону та Держдепу виступили із заявами.

Зазначимо, що це не перший подібний фейк від окупантів. У грудні 2018 року пропагандисти пустили чутки на окупованих територіях Донбасу про загрозу "бомбардування хімічними бомбами", про прибуття на фронт під Донецьком у розпорядження ЗСУ цистерн, підписаних німецькою мовою, з отруйними газами під охороною "Правого сектору".

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Українська розвідка пояснила, що окупанти такими лякалками навмисно нагнітають обстановку у т. зв. "Л/ДНР" і намагаються виправдати свою злочинну діяльність. Пізніше бойовиків присоромили з фейком про "хімзброю ЗСУ".

Що ще наговорив учора Путін

І міністр, і президент РФ 21 грудня виступали на колегії Міноборони, де сам Путін відзначився парою гучних заяв, які не мають нічого спільного з реальністю. Так, наприклад, господар Кремля вибухнув погрозами у бік НАТО: він боїться, що ракети Альянсу поставлять в Україні і тоді по Москві можна буде вдарити за 5-10 хвилин. Він натякнув Заходу, що Росія використовуватиме силу у разі потреби.

Також Путін злякався, що Україна поверне окупований Крим. Президент РФ заявив, що США можуть спробувати підштовхнути нашу країну до звільнення півострова, захопленого росіянами.