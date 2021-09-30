"Або передумали, або не знають законів" – у Разумкова опублікували вже другу заявуа Арахамії

Продовжує загострюватися ситуація в зв'язку з підготовкою провладною партією "Слуга народу" відставки голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова.

Прес-секретар глави парламенту Ольга Туній на своїй сторінці в Facebook повідомила, що запущена друга процедура відставки спікера ВР.

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"Або фракція "Слуга народу" змінила свою позицію, або Голова фракції Давид Арахамія не дуже добре знається на парламентських процедурах. Схоже, одного звернення від фракції щодо підписних листів про відкликання Голови Парламенту з посади було замало. Надійшло друге звернення – від народного депутата України Давида Арахамії. Що ж, процедура запускається вдруге, новий комплект підписних листів буде видано невідкладно", – написала Ольга Туній.

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Нагадаємо, вранці Ольга Туній повідомила, що від глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії надійшла перша пропозиція почати процедуру відставки голови Верховної Ради України. І секретаріат передав перший комплект підписних листів.

Конфлікт Разумкова зі "Слугою народу"

Все почалося після того, як Дмитро Разумков направив до Венеціанської комісії законопроєкт про олігархів. Він погодився це зробити на прохання омбудсмена і всіх опозиційних фракцій, але відмовив у проханні не робити цього своїй рідній партії "Слуга народу".

законопроєкт про олігархів. Він погодився це зробити на прохання омбудсмена і всіх опозиційних фракцій, але відмовив у проханні не робити цього своїй рідній партії "Слуга народу". Першим "збунтувався" голова фракції "СН" Давид Арахамія, який спочатку в коментарі журналістам наїхав на Разумкова , пообіцявши, що у них з головою парламенту буде розмова. Потім Арахамія продовжив його жорстко критикувати у прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

, пообіцявши, що у них з головою парламенту буде розмова. Потім Арахамія продовжив його жорстко критикувати у прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". Потім на тій же програмі за справу взявся Стефанчук, який прямо там пред'явив претензії Разумкову: мовляв, нещодавно спікер відмовив йому у проханні передати законопроєкт про місцеві референдуми до Венеціанської комісії, а через якийсь час надіслав туди олігархічний закон.

Тепер дійшло до того, що Разумкова не запросили на з'їзд до Трускавця. Очікується, що там депутати обговорять і можливе звільнення спікера.