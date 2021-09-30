"Или передумали, или не знают законов" – у Разумкова опубликовали уже второе заявление Арахамии

Продолжает накаляться ситуация в связи с подготовкой провластной партией "Слуга народа" отставки председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова.
Пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний на своей странице в Facebook сообщила, что запущена вторая процедура отставки спикера ВР.
Подписанные письма об увольнении Разумкова уже готовы (фото)
"Или фракция "Слуга народа" изменила свою позицию, или Председатель фракции Давид Арахамия не очень хорошо разбирается в парламентских процедурах. Похоже, одного обращения от фракции относительно подписных листов об отзыве Председателя Парламента с должности было мало.
Поступило второе обращение – от народного депутата Украины Давида Арахамии. Что же, процедура запускается второй раз, новый комплект подписных листов будет выдан немедленно", – написала Ольга Туний.
Напомним, утром Ольга Туний сообщила, что от главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии поступило первое предложение начать процедуру отставки председателя Верховной Рады Украины. И секретариат передал первый комплект подписных листов.
Конфликт Разумкова со "Слугой народа"
- Все началось после того, как Дмитрий Разумков направил в Венецианскую комиссию законопроект об олигархах. Он согласился это сделать по просьбе омбудсмена и всех оппозиционных фракций, но отказал в просьбе не делать этого своей родной партии "Слуга народа".
- Первым "взбунтовался" глава фракции "СН" Давид Арахамия, который сначала в комментарии журналистам наехал на Разумкова, пообещав, что у них с главой парламента будет разговор. Потом Арахамия продолжил его жестко критиковать в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
- Затем на той же программе за дело взялся Стефанчук, который прямо там предъявил претензии Разумкову: мол, недавно спикер отказал ему в просьбе передать законопроект о местных референдумах в Венецианскую комиссию, а спустя какое-то время отправил туда олигархический закон.
- Теперь дошло до того, что Разумкова не пригласили на съезд в Трускавец. Ожидается, что там депутаты обсудят и возможное увольнение спикера.