"Или передумали, или не знают законов" – у Разумкова опубликовали уже второе заявление Арахамии

Продолжает накаляться ситуация в связи с подготовкой провластной партией "Слуга народа" отставки председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова.

Пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний на своей странице в Facebook сообщила, что запущена вторая процедура отставки спикера ВР.

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"Или фракция "Слуга народа" изменила свою позицию, или Председатель фракции Давид Арахамия не очень хорошо разбирается в парламентских процедурах. Похоже, одного обращения от фракции относительно подписных листов об отзыве Председателя Парламента с должности было мало.

Поступило второе обращение – от народного депутата Украины Давида Арахамии. Что же, процедура запускается второй раз, новый комплект подписных листов будет выдан немедленно", – написала Ольга Туний.

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Напомним, утром Ольга Туний сообщила, что от главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии поступило первое предложение начать процедуру отставки председателя Верховной Рады Украины. И секретариат передал первый комплект подписных листов.

Конфликт Разумкова со "Слугой народа"

Все началось после того, как Дмитрий Разумков направил в Венецианскую комиссию законопроект об олигархах. Он согласился это сделать по просьбе омбудсмена и всех оппозиционных фракций, но отказал в просьбе не делать этого своей родной партии "Слуга народа".

законопроект об олигархах. Он согласился это сделать по просьбе омбудсмена и всех оппозиционных фракций, но отказал в просьбе не делать этого своей родной партии "Слуга народа". Первым "взбунтовался" глава фракции "СН" Давид Арахамия, который сначала в комментарии журналистам наехал на Разумкова , пообещав, что у них с главой парламента будет разговор. Потом Арахамия продолжил его жестко критиковать в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

, пообещав, что у них с главой парламента будет разговор. Потом Арахамия продолжил его жестко критиковать в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Затем на той же программе за дело взялся Стефанчук, который прямо там предъявил претензии Разумкову : мол, недавно спикер отказал ему в просьбе передать законопроект о местных референдумах в Венецианскую комиссию, а спустя какое-то время отправил туда олигархический закон.

: мол, недавно спикер отказал ему в просьбе передать законопроект о местных референдумах в Венецианскую комиссию, а спустя какое-то время отправил туда олигархический закон. Теперь дошло до того, что Разумкова не пригласили на съезд в Трускавец. Ожидается, что там депутаты обсудят и возможное увольнение спикера.