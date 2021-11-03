Їх там немає: Захарова нервово виправдалася через війська РФ біля України

Спочатку війська Росії не бачила розвідка України, тепер їх втратило МЗС Росії / Колаж "Сьогодні"

У Москві заявили, що знати не знають ні про яке скупчення своїх військ буквально за сотні кілометрів від державного кордону України, які 2 листопада помітила розвідка України, а раніше – американська газета The Washington Post. За версією МЗС Росії, знову "їх там нема".

Відповідний коментар дала офіційний представник міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

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Інформаційний залп

"Ми звернули увагу на інформаційний залп, який був випущений по нас, насправді більшою мірою який мав місце у статтях американських медіа щодо того, що Росія нібито стягує війська до кордону з Україною. Це не був один фейк, це ціла свіжа фейк-кампанія у американських ЗМІ", – жахнулася Захарова.

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