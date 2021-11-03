Їх там немає: Захарова нервово виправдалася через війська РФ біля України

Спочатку війська Росії не бачила розвідка України, тепер їх втратило МЗС Росії / Колаж "Сьогодні"
У Москві заявили, що знати не знають ні про яке скупчення своїх військ буквально за сотні кілометрів від державного кордону України, які 2 листопада помітила розвідка України, а раніше – американська газета The Washington Post. За версією МЗС Росії, знову "їх там нема".
Відповідний коментар дала офіційний представник міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.
Інформаційний залп
"Ми звернули увагу на інформаційний залп, який був випущений по нас, насправді більшою мірою який мав місце у статтях американських медіа щодо того, що Росія нібито стягує війська до кордону з Україною. Це не був один фейк, це ціла свіжа фейк-кампанія у американських ЗМІ", – жахнулася Захарова.
Що відбувається
- 2 листопада з'явилися супутникові знімки нібито перекинутих до східного кордону України боєздатних сил РФ із важкою технікою.
- Газета The Washington Post написала, що останніми днями в соціальних мережах з'явилися відеоролики, на яких показані російські військові ешелони та колони, що перевозять велику кількість військової техніки, включаючи танки та ракети, на півдні та заході Росії.
- Увечері 1 листопада заступник міністра оборони України Ганна Маляр на програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявила, що те, що відбувається, в Україні розцінюють як вдалу інформаційно-психологічну операцію, яку провела Москва. А насправді нічого небезпечного на нашому кордоні не відбувається.
- Навіть секретар РНБО Олексій Данілов спростував інформацію про скупчення російських військ поблизу України та назвав усі повідомлення про скупчення дезінформацією.
- Проте 2 листопада ці війська помітили у Міністерстві оборони України. Відповідна заява з'явилася на сайті оборонного відомства.