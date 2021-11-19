Гройсман: Чинна влада скоро повернеться до "Ліги сміху"

Гройсман попередив владу про наслідки. Колаж "Сьогодні"

Чинна влада, яка активно розкладає політиків на різні "політичні ліги", сама заслуговує на єдине місце – у "Лізі сміху". Щоправда, трагізм ситуації у тому, що влада над країною сміється, а країна тим часом зривається у прірву. Про це в ефірі "Народ проти" з Наталкою Влащенко на телеканалі Україна 24 сказав лідер політичної партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман.

За його словами, сьогодні кожен українець приходить додому, йому треба увімкнути світло, бажано, щоб в квартирі було тепло. Але тут і там чуємо про вимкнення електрики. Для промисловості газ здорожчав втричі. І ніхто не думає про те, скільки коштують і коштуватимуть продукти харчування.

"Владу не турбують питання підвищення зарплат і пенсій. У нас біда в країні, а влада робить вигляд, що нічого не відбувається… Мінімальна зарплата має бути 8 тис. грн, або 10 тис. грн. Але гроші розкладають на свої "хотєлки". Я не один в країні, хто не розуміє думок чинної влади. Вони розказують, хто і в якій політичній "лізі", але хто в якій лізі, і хто буде чемпіоном – вирішують українці! "Слугам народу" треба думати не про те, кого в яку лігу записувати, а як збирати "манатки" і повертатися у "Лігу сміху". Хоча так, як вони жартують з України – ці жарти не смішні, а сумні, а подекуди і трагічні", – сказав Володимир Гройсман.

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