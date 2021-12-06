Готові дати гарантії. У Путіна дали обіцянку перед зустріччю з Байденом

Байден та Путін готуються до важливих переговорів. Колаж "Сьогодні"

Президенти США та Росії завтра проведуть переговори у закритому режимі, в яких обговорюватимуть взаємні гарантії безпеки з боку Москви та НАТО.

Про це розповів прессекретар російського лідера Дмитро Песков, передає Інтерфакс.

Реклама

За його словами, Росія не лише вимагає гарантій від НАТО, а й сама готова їх надати, якщо вдасться домовитись.

"Гарантії безпеки не можуть бути односторонніми, це очевидно. Вони бувають лише в обидві сторони. І саме президент Путін є політиком, який наполягає на взаємоповажному та справедливому характері міжнародних відносин", – сказав Песков.

Він розповів, що переговори відбудуться у режимі відеоконференції 7 грудня після 18:00 (17:00 за Києвом) – вони будуть тривалими.

Реклама

"Жодного прямого ефіру не буде, перші кадри спілкування ми покажемо. Звичайно, все спілкування відбуватиметься у закритому режимі", – сказав спікер Кремля і наголосив, що це буде розмова безпосередньо двох президентів.

Переговори Байдена та Путіна