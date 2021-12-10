Готуймося до війни! Путін діє за планом – заява ексміністра оборони

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Ексміністр оборони України Степан Полторак вважає, що Москва не відмовилася від своєї цілі – знищити державу Україна. А тому загроза військового вторгнення найближчим часом нікуди не зникне. Про це він сказав в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

"Росія продовжує нарощувати свої угрупування. Останнім часом Росія почала проводити заходи, які свідчать про те, що вона готується до широкомасштабної війни. І думати про те, що це не станеться – насправді це трата часу. Поки в Росії існує ціль – знищення української держави та української народу… Путін ніколи в житті не відмовиться від такої цілі", – сказав Степан Полторак.

Ексміністр оборони наголосив, що дії західних партнерів тимчасово зменшили напругу: "Найвища точка кипіння щодо обстановки на кордоні саме дійшла до цього часу – кінець року і початок наступного року… Ми тимчасово відсунули агресію РФ від України. Але головна мета Путіна – це знищити Україну".

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Тому економічні санкції не переконають Москву відмовитися від своєї стратегії проти України, переконаний Полторак.

"Це добре, що вони (Захід. – Ред.) обіцяють потужні економічні санкції. Але не треба недооцінювати Путіна. Він зараз цей час використає для того, щоб максимально підготуватися до цих санкцій, мінімізувати втрати, знайти шляхи обходу та знову потім прийти зі зброєю до України. Нам треба самим бути готовими до цієї війни", – закликав він.

Вторгнення Росії в Україну