Готовий змінити Зеленського? Разумков відповів, чи піде в президенти

Разумков идет в президенты / Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-спікер Верховної Ради Дмитро Разумков ні з ким не об'єднуватиметься, і збирається будувати свою політичну лінію. Про це він розповів у інтерв'ю LB.ua .

"Я не готовий ні з ким об'єднуватися, оскільки що будую разом із колегами партію. Об'єднуватися не планую", – зазначив він.

Говорячи про те, чи збирається він брати участь у президентських та парламентських виборах, він відповів ствердно.

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"Я брав участь у всіх виборах у тій чи іншій іпостасі. На вибори президента я піду і на парламентські піду", – сказав політик.

За його словами, вибори – це спочатку гра на перемогу, тут важлива не участь.

"Вибори – це не Олімпіада. Це завжди гра на перемогу. На Олімпіаді головне – участь, а на виборах – результат. Я завжди правильно оцінюю свої можливості. Якщо мені будуть довіряти люди, якщо я розумітиму, що мої знання, моя компетенція, мій досвід, моє бажання працювати на користь України підтримуються людьми, я робитиму все, що залежить від мене. І тут питання не в позиції", – зазначив він.

"Розумна політика" від Разумкова

16 листопада Разумков розповів про створення свого міжфракційного об’єднання. "Тепер уже офіційно! Сьогодні у стінах парламенту оголошено про створення МФО "Розумна політика". Дякую кожному, хто не побоявся об'єднатися заради змін у нашій державі. Далі – більше!" – написав політик у Telegram.

15 листопада на з'їзді партії "Слуга народу не стали порушувати питання про позбавлення мандата колишнього голови Верховної Ради України, а нині позафракційного народного депутата Дмитра Разумкова. А все тому, що "злякалися".

Загалом екс-спікер не збирається йти з політики та виношує плани створення своєї партії.

Разумков іде у президенти

Разумков відповів на запитання, чи має президентські амбіції. Політик уперше підтвердив, що братиме участь у президентських та парламентських виборах . Але залишається інтрига – чи буде він кандидатом у президенти, чи з'явиться в іншій ролі, як це було на виборах, де переміг Зеленський.