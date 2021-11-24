"Слугу народу" оштрафували за "гонку" на Porsche – скільки заплатить депутат

"Слуга народу" Куницький порушив ПДР у Харкові. Фото: колаж "Сьогодні"

Народного депутата від "Слуги народу" Олександра Куницького оштрафували за порушення правил дорожнього руху у Харкові на 340 грн. Зокрема, за порушення вимоги дорожнього знаку 5.16 (напрямки руху смугами).

Про це Суспільному повідомив речник патрульної поліції Харківської області Дмитро Гайдук.

Реклама

Він зазначив, що на сплату штрафу водій має 15 діб, на оскарження постанови – 10 діб.

Що відомо

22 листопада патрульні поліцейські зупинили автомобіль Porsche Panamera депутата Куницького на вулиці Сумській у Харкові.

Депутат Харківської обласної ради від "Європейської солідарності" Анатолій Козловський розповів, що зазвичай у таких випадках протокол складається інспектором на місці, але Олександр відмовився і переніс розгляд справи в УПП, але сам не прийшов, натомість прийшов його адвокат і теж написав клопотання про перенесення справи. Також кажуть, що у Олександра вже є 4 несплачені штрафи

Після цього начальник Управління Служби безпеки України у Харківській області Роман Дудін запропонував виключити народного депутата Олександра Куницького із парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

Раніше ми повідомляли, що народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов потрапив у жорстку ДТП на трасі Київ – Одеса.

Також нагадаємо, у Львові на площі Міцкевича нардеп від "слуг" Олександр Юрченко скоїв ДТП.