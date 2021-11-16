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"Слуга народу" Ковальов влетів у фуру: відео з місця ДТП

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
16 листопада, 11:14
В закладинки
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Нардеп уже розповів про подробиці аварії. Цікаво, що водій вантажівки не має претензій до політика
Ковальов заявив, що з ним усе гаразд. Колаж "Сьогодні"
Ковальов заявив, що з ним усе гаразд. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов потрапив у жорстку ДТП на трасі Київ-Одеса – його автомобіль зіштовхнувся із вантажівкою.

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Телеграм-канал Середич.info повідомив, що ДТП сталося на Одеській трасі, де депутат на високій швидкості влетів у вантажівку, що розверталася.

"Питань уже багато. По-перше, Мерседес S класу відсутній у декларації нардепа. По-друге – незрозуміло, в якому стані був молодий депутат", – йдеться у повідомленні.

Новоспечений голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк підтвердила журналістам, що їхній депутат потрапив у ДТП.

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"Ми знаємо, що така подія сталася. Але всі деталі має надавати поліція. Я зараз не коментуватиму це питання, щоб не давати недостовірних фактів і не вводити в оману", – сказала вона.

Ковальов не постраждав

Сам нардеп уже розповів PavlovskyNEWS, що в нього в крові не знайшли ні наркотиків, ні алкоголю. Він також пояснив, що автомобілем користується лише два дні, тому ще не встиг внести до декларації.

"Слуга" не пам'ятає, чи було перевищено швидкість, але стверджує, що їхав головною, а фура виконувала маневр на розворот.

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Ковальов відбувся переляком, оскільки серйозних травм немає, але трохи болить рука. Водій фури також не постраждав і навіть не має претензій до депутата.

У Facebook депутат одразу розставив усі крапки над "і".

"Так, учора я потрапив у ДТП, але таке трапляється у житті. Я був тверезий, про що свідчать тести, зроблені за направленням ДБР, фахівці якого прибули на місце події. Зі мною все добре, дякую тим, хто переживає і пропонує допомогу", – Повідомив він.

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